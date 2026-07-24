Stuart Fails to Save the Universe : Mort choquante d’un personnage OG dans le premier épisode (spoilers)

Le premier épisode de Stuart Fails to Save the Universe voit la mort choquante d’un personnage original de The Big Bang Theory. Spoilers.

La série Stuart Fails to Save the Universe vient d’être lancée ce vendredi sur HBO Max avec un premier épisode. Et comme annoncé précédemment, ce n’est pas une sitcom/spin-off classique.

La série dérivée de The Big Bang Theory s’ouvre sur Stuart (Kevin Sussman) dans un Pasadena post-apocalyptique. Il reçoit la visite d’une version alternative de lui-même qui le presse de rétablir la réalité, après qu’il a brisé un interféromètre quantique variphasé construit par Sheldon et Leonard, provoquant accidentellement un Armageddon multiversel.

La mission débute par une tentative d’effraction à CalTech pour récupérer la machine. En chemin, Stuart et Bert (Brian Posehn) tombent sur Denise (Lauren Lapkus), l’ancien amour de Stuart, devenue une voleuse/pilleuse et son petit ami Gary (Tommy Walker), qui décident de leur prêter main-forte. Mais comme le titre spoiler de l’épisode l’indique, Gary Meurt. Cependant, il n’est pas la plus grosse mort de l’épisode (désolé.e Gary mais personne ne te connait).

Stuart, Bert et Denise sont capturés et emprisonnés aux côtés de Raj (Kunal Nayyar, acteur de la série originale The Big Bang Theory), enfermé là depuis des années sur ordre du « Démoniaque » — le Grand Calife de South Pasadena — qui s’avère n’être autre que Barry Kripke (John Ross Bowie), personnage issu de la même série.

Après quelques exploits dignes de héros d’action, Stuart, Bert, Denise et Raj parviennent jusqu’au dispositif ; Raj est sur le point de le réparer lorsqu’il est abattu d’une balle dans le dos par Kripke, bien décidé à préserver son règne.

Dans une interview à Deadline, les créateurs Chuck Lorre, Bill Prady et Zak Penn se sont confié sur ce twist impliquant la mort choquante d’un personnage emblématique de The Big Bang Theory.

« Eh bien, il n’a disparu que dans cet univers-ci ; comme le fait remarquer Kripke, il est présent dans l’univers suivant », ont expliqué Lorre et Prady.

Penn a ajouté : « L’idée nous plaisait ; je crois qu’on trouvait tous ça amusant à faire, car on savait qu’on pouvait les faire revenir », en évoquant Raj et les autres personnages historiques de Big Bang Theory. « Mais je pense que ce sera sympa pour les téléspectateurs qui découvriront le premier épisode, vous ne trouvez pas ? Qu’il y aura ce moment du genre : « Oh mon Dieu, ils ont tué Raj ! » »

Raj ne sera pas le seul membre de la série originale à faire une apparition. Lors du panel consacré à Stuart Fails To Save the Universe au Comic-Con de San Diego, qui a suivi la projection du premier épisode, Prady a laissé entendre que d’autres membres de l’univers de The Big Bang Theory feraient leur retour.

« Vous avez vu un membre formidable de la famille The Big Bang Theory dans ce premier épisode », a-t-il déclaré en faisant référence à Nayyar. « Il y en aura d’autres, et certains interprètes de personnages secondaires marquants feront également leur retour. »

La mort de Raj est donc réversible puisque Stuart et Bert vont tenter de rétablir la réalité. On espère vraiment son retour, d’autant plus que dans le court moment où on le retrouve, on apprend que Raj a trouvé l’amour.

En effet, on découvre qu’il s’est marié à dos d’éléphant, pour finalement voir sa promise dévorée par un papillon géant peu de temps après. Un rebondissement d’humour noir qui lui offre la fin digne d’une comédie romantique dont il avait toujours rêvé, avant de la lui arracher presque aussitôt. Pauvre Raj, il ne peut pas souffler une seconde. C’est cruel.

La série regorge de clins d’œil et d’easter eggs à la série originale, mais aussi aux autres spin-offs de TBBT. Gardez donc l’œil bien ouvert, surtout durant le générique de début.

Le générique de chaque épisode raconte sa propre histoire grâce à une série de messages amusants adressés au spectateur — brisant ainsi le quatrième mur — et intégrés à la séquence animée, le tout sur un arrangement inédit du thème musical de Danny Elfman. Cette succession de notes s’achève sur un spoiler, le titre de l’épisode : Gary meurt.

Stuart Fails to Save the Universe est diffusée chaque vendredi sur HBO Max.

Crédit ©HBO Max