Black Panther 3 : David Jonsson incarnera le fils adulte de T’Challa

David Jonsson incarnera le fils adulte de T’Challa dans Black Panther 3.

Ce week-end, au San Diego Comic-Con, le réalisateur Ryan Coogler est monté sur scène durant le panel Marvel pour annoncer non seulement que Black Panther 3 sortira en salles le 15 décembre 2028, mais aussi que David Jonsson (Marche ou Crève) incarnera le fils adulte de T’Challa, personnage introduit à la fin de Wakanda Forever.

Dans ce nouveau film, le jeune homme qui porte le nom de son père, T’Challa (le regretté Chadwick Boseman), atteint l’âge adulte et convoite la couronne du Wakanda.

Durant la présentation très attendue de Marvel dans le Hall H, Jonsson a exprimé sa reconnaissance. « Je tiens à vous remercier infiniment », a-t-il déclaré. « Merci, Ryan. Merci, [Kevin Feige]. Merci à cette famille extraordinaire que je suis honoré de rejoindre ; c’est un privilège et une bénédiction. »

Il a ajouté : « Je ne veux pas en dire trop, car je veux laisser l’écran parler de lui-même, mais croyez-moi, l’honneur me revient entièrement. »

David Jonsson is your new Black Panther. Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. pic.twitter.com/JILHDOelQE — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Denzel Washington figure également au casting, comme annoncé précédemment.

Coogler a présenté Jonsson en évoquant Marche ou Crève, film de Francis Lawrence dans lequel l’acteur partageait l’affiche avec Cooper Hoffman. Dans cette œuvre adaptée du roman de Stephen King, les deux jeunes hommes incarnent des personnages nouant une amitié improbable au cours d’une marche qui, au sens propre, mène à la mort.

Letitia Wright et Winston Duke, membres de la distribution de Black Panther, ont également rejoint Coogler, Feige et Jonsson sur scène. Le personnage de Jonsson, Toussaint (alias T’Challa II), avait été introduit par Nakia (interprétée par Lupita Nyong’o) dans la scène post-générique de Black Panther : Wakanda Forever. Le titre « Lift Me Up » de Rihanna a ensuite retenti pendant le générique de fin.

Jonsson a également incarné Gus Sackey dans la série de HBO Industry, il a aussi joué dans Rye Lane (2023) et s’est également illustré dans Alien : Romulus de Fede Álvarez (2024).

Source : Deadline / Crédit ©DR/Marvel