Lanterns : Nouvelle bande-annonce du Comic Con pleine d’action

Nouvelle bande-annonce pour la série DC Lanterns, dévoilée durant le Comic Con de San Diego.

Une nouvelle bande-annonce de Lanterns a été dévoilée ce week-end lors du panel consacré à la série dans le Hall H du San Diego Comic-Con.

Si l’on sait que l’intrigue se déroule dans une petite ville du Nebraska, où la recrue John Stewart (Aaron Pierre) et son mentor, la légende Hal Jordan (Kyle Chandler), enquêtent sur un meurtre, ces images nous montrent également que l’action s’étendra jusqu’aux confins de la vaste galaxie que nous connaissons. C’est à ce jour, la bande-annonce la plus complète qui donne enfin un véritable aperçu de ce à quoi les fans de DC pourrons s’attendre cet été.

La bande-annonce révèle aussi la présence de Sinestro. On peut également avoir un aperçu de Nathan Fillion qui a créé la surprise générale lors du panel en apparaissant sous les traits de Guy Gardner.

Lanterns suit les aventures de John Stewart (Pierre), nouvelle recrue, et de Hal Jordan (Chandler), légende des Lanternes, deux policiers intergalactiques entraînés dans une sombre affaire sur Terre, alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur de l’Amérique.

Lanterns met également en vedette Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson et Jasmine Cephas Jones.

La série a été décrite par le showrunner Chris Mundy comme étant « autant une série policière avec un duo de choc qu’une série de super-héros. »

Le pilote est co-écrit par Mundy, Damon Lindelof et Tom King, également créateurs de la série. Les deux premiers épisodes sont réalisés par James Hawes, avec la participation de Stephen Williams, Geeta Vasant Patel et Alik Sakharov à la réalisation.

La série est produite par Mundy, Lindelof, King, James Gunn, Peter Safran, Ron Schmidt et Hawes.

Lanterns démarre le 17 aout sur HBO Max.

Lanterns – Bande-annonce 3 VF

Lanterns – Bande-annonce 3 VOST