Reacher saison 4 et le spin-off Neagley : Bandes-annonces dévoilées au Comic Con

Découvrez la bande-annonce de la saison 4 de Reacher ainsi que celle de son spin-off Neagley, dévoilées au Comic-Con.

Ce week-end, lors du San Diego Comic-Con, Prime Video a dévoilé la bande-annonce officielle de la saison 4 de Reacher, avec Alan Ritchson, ainsi que le teaser officiel de la nouvelle série d’action Neagley, portée par Maria Sten.

Au cours de la présentation, Ritchson a également annoncé que la cinquième saison de Reacher sera adaptée du vingtième roman de la saga de Lee Child, intitulé Make Me.

Pour surprendre davantage le public, Sten a révélé que Lee Child, en collaboration avec l’autrice Yasmin Angoe, lancerait le tout premier roman consacré à Neagley, intitulé Zero Margin, dont la sortie est prévue pour mars 2027.

Comme annoncé récemment, Reacher fera son retour le mercredi 12 août 2026 pour sa quatrième saison avec les trois premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 16 septembre.

Puis après le final de la saison 4 de Reacher, l’intégralité des huit épisodes de la série Neagley sera mise en ligne le mercredi 16 septembre 2026, en exclusivité sur Prime Video, dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

Inspirée de Gone Tomorrow, le treizième tome de la série à succès mondial de Lee Child, cette quatrième saison de Reacher voit Jack Reacher (Alan Ritchson) entraîné dans un jeu complexe et mortel après qu’une rencontre fortuite avec un inconnu en détresse dans le métro a tragiquement mal tourné ; il se retrouve alors opposé à des adversaires impitoyables issus des plus hautes sphères du pouvoir.

Sydelle Noel, Chris Marquette, Agnez Mo, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan et Kathleen Robertson rejoignent la distribution cette saison.

Reacher saison 4 – Teaser officiel VF

Dans la nouvelle série Neagley, Frances Neagley (Maria Sten) est une détective privée basée à Chicago et une ancienne protégée de Jack Reacher (Alan Ritchson) au sein de la 110e unité d’enquêtes spéciales de l’armée.

Lorsqu’elle apprend qu’un ami cher de son passé a trouvé la mort dans un accident suspect, elle est déterminée à obtenir justice.

Mettant à profit tout ce qu’elle a appris aux côtés de Jack Reacher et durant son passage au sein de la 110e unité d’enquêtes spéciales, Neagley s’engage sur une voie périlleuse pour mettre au jour une menace redoutable.

Outre Maria Sten dans le rôle de Frances Neagley, la distribution comprend Greyston Holt (le détective Hudson Riley), Adeline Rudolph (Renee Birdwhistle), Jasper Jones (Keno), Matthew Del Negro (Pierce Woodrow) et Damon Herriman (Lawrence Cole). Alan Ritchson y fait une apparition dans le rôle de Jack Reacher.

Neagley saison 1 – Teaser officiel VF