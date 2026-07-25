Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir : Simon Pegg au casting et bande-annonce

Bande-annonce pour la saison 3 du Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir qui accueille Simon Pegg à son casting.

Pour la troisième saison du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, tout tourne autour de l’amour et d’une destruction totale en temps de guerre.

Lors d’une présentation au Comic-Con de San Diego ce vendredi, Prime Video a dévoilé une nouvelle bande-annonce mettant en lumière la menace imminente à laquelle les héros et guerriers de la Terre du Milieu devront faire face.

Parmi les autres surprises révélées dans le célèbre Hall H figurait l’annonce de nouveaux personnages : Simon Pegg prêtera sa voix au Balrog ; Eddie Marsan incarnera Thrain, membre de la royauté naine et père de Thorin Écu-de-Chêne (Richard Armitage) dans *Le Hobbit* ; Andrew Richardson jouera Anarion, roi du Gondor ; Zubin Varla interprétera un Nazgûl nommé Khamûl l’Oriental ; et Adam Young incarnera un personnage inédit nommé Marnûkh.

La bande-annonce s’ouvre sur les braises encore ardentes et les terres calcinées du Mordor, au son de la voix de Sauron (Charlie Vickers) déclarant à ses sbires : « L’heure de la puissance a sonné », tandis que du métal en fusion est versé dans un moule en forme d’anneau pour le moins familier.

Elle enchaîne ensuite sur une Galadriel (Morfydd Clark) plus heureuse, dansant avec Celeborn (Jamie Campbell Bower), un prince elfe présenté comme son nouvel amour dans la saison 3 et qui, selon l’œuvre de Tolkien, est également son époux.

Le panel du Comic Con a révélé que la saison 3 se déroulera plusieurs années après les événements de la saison 2, au plus fort de la Guerre des Elfes et de Sauron. Cependant, alors que le Seigneur des Ténèbres semble réussir à forger l’Anneau Unique qui renversera le cours de la guerre en sa faveur et soumettra tout le royaume à ses caprices et à ses désirs les plus sombres, qui pourra l’empêcher de régner enfin sur toute la Terre du Milieu ?

Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir revient le 11 novembre 2026 sur Prime video.

Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir – Teaser officiel VF

Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir – Teaser officiel VO