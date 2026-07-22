Clayface : Première bande-annonce pour le film d’horreur DC

DC Studios a dévoilé la bande-annonce officielle de Clayface, film indépendant consacré à l’ennemi de Batman.

Une première bande-annonce pour le film DC Clayface vient d’être dévoilée par Warner Bros.

Ce premier aperçu intervient juste avant le Comic-Con de cette semaine, où le film réalisé par James Watkins devrait dévoiler davantage d’éléments. Et comme le montre ces images, Clayface est clairement un film d’horreur et plus précisément de « body horror ».

Le film se situe entre les deux longs métrages Batman réalisés par Matt Reeves pour DC Studios : The Batman (2022) et The Batman Partie II, dont la sortie est repoussée à 2028. Il fait suite au lancement réussi de la série HBO Max The Penguin, qui se déroule dans le même univers.

DC prépare le terrain autour de Clayface, aussi connu sous le nom de Gueule d’argile, depuis la CinemaCon, où un premier aperçu du méchant incarné par Tom Rhys Harries a été dévoilé au public.

Dans cette réinterprétation de la mythologie DC, Clayface (de son vrai nom Matt Hagen) est un acteur en difficulté au visage défiguré. Alors qu’il se trouve à l’hôpital, il est agressé et exposé à des substances chimiques inconnues qui lui confèrent le pouvoir de changer de forme.

Selon DC, le film « retrace la descente aux enfers effroyable d’un homme, passant du statut d’étoile montante d’Hollywood à celui de monstre assoiffé de vengeance, dans un récit qui explore la perte d’identité et d’humanité, l’amour destructeur et la face sombre de l’ambition scientifique. »

Naomi Ackie partage l’affiche avec Harries, David Dencik, Max Minghella et Eddie Marsan. Mike Flanagan et Hossein Amini ont signé le scénario de ce long métrage, produit par Reeves, Lynn Harris, ainsi que James Gunn et Safran de DC Studios. Michael E. Uslan, Chantal Nong Vo, Lars P. Winther, Rafi Crohn et Paul Richie en sont les producteurs exécutifs.

Clayface sortira en salles le 21 octobre 2026.

Clayface – Bande-annonce officielle VF

Clayface – Bande-annonce officielle VOST