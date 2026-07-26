Carrie : Teaser et date pour la série d’horreur de Mike Flannagan

Prime Video dévoile un teaser et une date pour la série Carrie de Mike Flannagan.

Durant un panel au Comic Con, Amazon Prime Video a dévoilé une bande-annonce pour Carrie, l’adaptation télévisée du roman d’horreur culte de Stephen King par Mike Flannagan. L’intégralité des huit épisodes de la série sera disponible le 7 octobre.

La série propose « une réinterprétation audacieuse et actuelle de l’histoire de Carrie White, une lycéenne marginale ayant vécu recluse avec sa mère autoritaire », indique le synopsis. « Après la mort soudaine et prématurée de son père, Carrie doit affronter un environnement qui lui est totalement étranger — le lycée public —, un scandale de harcèlement qui déchire sa communauté, ainsi que l’émergence de mystérieux pouvoirs télékinésiques. »

Summer H. Howell incarne Carrie White, aux côtés de Siena Agudong dans le rôle de Sue Snell et de Matthew Lillard dans celui du proviseur Grayle. La distribution comprend également Samantha Sloyan (Margaret White), Alison Thornton (Chris Hargensen), Thalia Dudek (Emaline), Amber Midthunder (Mlle Desjardin), Josie Totah (Tina), Arthur Conti (Billy) et Joel Oulette (Tommy).

Le projet Carrie a été annoncé pour la première fois en octobre 2024, avant de recevoir le feu vert officiel d’Amazon en avril 2025. Le roman de King a d’abord été adapté en un film à succès nommé aux Oscars en 1976, suivi d’une suite mal accueillie en 1999, d’un téléfilm en 2002 et d’un remake en 2013.

Mike Flanagan assure les rôles de scénariste, producteur exécutif, showrunner et réalisateur. Trevor Macy officie en tant que producteur exécutif, et la production est assurée par Amazon MGM Studios.

Carrie – Teaser Officiel VF

Carrie – Teaser Officiel VO