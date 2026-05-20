The Boys saison 5 : Le Protecteur vs Butcher, qui est mort dans le final (spoilers)

Retour sur le final de The Boys qui voit l’affrontement ultime entre le Protecteur et Butcher. Alors qui est mort ? Spoilers.

The Boys, c’est fini. Après 5 saisons de hauts et de bas, The Boys prend fin avec un affrontement ultime entre le Protecteur et Butcher. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que malheureusement, cette saison finale est une déception dans son ensemble.

Une des choses qu’on remarque (surtout après revisionnage) c’est le côté étriqué de cette saison, compte tenu de son importance. La plupart des scènes se déroulent en intérieur, sur un plateau, avec deux ou trois personnages qui se parlent. De temps à autre, la série s’aventure brièvement à l’extérieur : dans un champ, sur une plage, dans une rue ou dans un bois.

Mais mis à part le premier épisode tourné au camp de la Liberté, on a vraiment l’impression que la série a été assez serrée avec son budget. On se disait alors que la série gardait la majorité de son budget pour le bouquet final mais maintenant que nous l’avons vu, ça ne semble pas vraiment être le cas. La série arrive à bout mais elle offre tout de même un final brutal, avec des retournements de situations et plusieurs morts des deux côtés. Alors qui a survécu et qui est passé à trépas ? La réponse ci-dessous.

Les morts

Si vous avez suivi la dernière saison de The Boys jusqu’à présent, vous savez qu’elle n’a pas lésiné sur les morts. A-Train, Firecracker, Black Noir et le Français ont déjà péri. La mort de ce dernier a pris les spectateurs par surprise lors de ses adieux tragiques avec Kimiko. Mais qui d’autre a perdu la vie dans le final de la série ?

Oh Father : Après avoir reçu un bâillon en cadeau d’Ashley, Oh Father y trouve finalement la mort lors d’une confrontation qui tourne mal avec Hughie et la Crème. Il tente de pousser un grognement surpuissant, mais le bâillon impénétrable se place sur sa bouche, scellant son pouvoir et provoquant l’explosion de sa tête. Une mort atroce, mais parfaitement conforme à ce que l’on attend de The Boys.

L’Homme Poisson : Après avoir passé beaucoup de temps hors de l’eau, L’Homme Poisson se bat contre Annie, alias Stella, qui parvient enfin à sa vengeance contre celui qui l’a sexuellement agressé et humilié au début de la série. Durant le combat, elle parvient à le faire tomber à l’eau et, finalement, la faune marine finit par l’engloutir. Un tentacule de pieuvre s’enroule autour de lui et jaillit de sa bouche, mettant fin à sa vie en un instant. C’est une fin triste, mais tout à fait crédible pour un personnage triste et, hélas, tout à fait prévisible.

Le Protecteur : On s’y attendait tous, même si on ne savait pas vraiment si la série arriverait à l’éliminer de manière efficace. Le Protecteur périt après avoir été privé de ses pouvoirs par Kimiko. Et disons simplement que c’est aussi violent que vous pouvez l’imaginer.

Le Protecteur, Billy Butcher et Ryan sont touchés par l’explosion de Kimiko qui les prive tous de leurs pouvoirs, alors qu’ils se battent à la Maison Blanche. Ils sont tous projetés au sol. Quand Le Protecteur reprend conscience, il réalise rapidement qu’il a perdu ses pouvoirs. C’est alors qu’il est impitoyablement attaqué par Butcher, contre qui il ne fait pas le poids sans ses pouvoirs. Il en résulte une scène que personne n’aurait cru possible.

En direct à la télévision, il implore finalement grâce, déclarant à Butcher qu’il ferait n’importe quoi (et on pèse nos mots) pour ne pas mourir. Mais, comme chacun sait, c’est le moment que Butcher attendait. Sur ce, il assassine son ennemi juré de toujours à coups de barre de fer, en direct et sous les yeux du monde entier.

Billy Butcher : L’autre mort que les spectateurs attendaient dans le final de The Boys, celle de Billy Butcher, a suivi un chemin similaire à celui des comics. Après avoir découvert le corps de son chien bien-aimé, Terreur, il décide que l’heure d’éliminer tous les Supers a sonné et introduit le virus dans le système d’arrosage automatique. Hughie tente de l’arrêter et une bagarre éclate entre les deux hommes, au cours de laquelle Butcher s’en prend également à son coéquipier et ami. Alors qu’il s’apprête à porter le coup fatal, Butcher s’arrête un instant, Hughie lui rappelant Lenny, son jeune frère. Cette distraction permet à Hughie de s’emparer d’une arme à proximité (même si la scène n’est pas montrée) et, à cet instant précis, il abat Butcher.

C’est une fin triste et tragique pour un personnage qui n’a jamais vraiment envisagé d’autre vie que sa mission, et Butcher a pu mourir en sachant qu’il l’avait accomplie. Il est mort avec son ami Hughie à ses côtés jusqu’au bout. Hughie, rongé par le remords et le regret, est rassuré par Butcher qui lui explique qu’il ne lui a laissé aucun choix. Les deux amis se tiennent la main tandis que Butcher rend son dernier souffle, mettant ainsi fin à ses souffrances.

Les survivants

Gen V : Parmi les survivants, on retrouve la Team Gen V qui, n’a absolument pas eu la fin qu’ils méritent et son à peine présents dans l’épisode. Marie Moreau, Emma Meyer et Jordan Li sont sur le pied de guerre, même si leurs histoires ne seront pas suivies dans une troisième saison de la série dérivée annulée. Avant l’affrontement final contre le Protecteur, Annie explique à Marie et ses alliés que le meilleur moyen de les aider est de faire passer clandestinement des loyalistes au Canada, les empêchant ainsi de participer aux combats.

Sister Sage : Avant d’envoyer Kimiko contre le Protecteur, les Boys doivent s’assurer du succès de leur expérience. Sage entre en scène et manipule Kimiko, la poussant à bout en lui disant qu’elle a traité le Français comme un chien, ce qui la fait se sentir encore plus coupable de sa mort. L’objectif est de provoquer la colère nécessaire pour déclencher l’explosion. À la grande joie de l’équipe, l’expérience fonctionne, ce que Sage découvre lorsqu’elle ne parvient pas à se souvenir d’une citation précise d’Othello. Elle est libre, déclarant en avoir fini avec le Protecteur, elle annonce qu’elle délaissera la bataille finale à la Maison-Blanche pour une journée au Harry Potter World des Studios Universal à Orlando. Ok.

Ashley : Le reste de l’administration du Protecteur a beau avoir été réduit en cendres, Ashley, elle, est restée ! Après avoir secrètement aidé les Boys à s’introduire à la Maison-Blanche et à assassiner son patron, la vice-présidente à double visage annonce son intention de rester au Bureau ovale, remplaçant le défunt, et peu glorieux, président Protecteur : « Je ne démissionnerai pas ! » déclare-t-elle lors d’une conférence de presse. « Je n’ai rien fait de mal ! » Le Congrès, cependant, est d’un avis différent, et Ashley est immédiatement destituée.

La Crème : Une fois la poussière retombée, on découvre un montage de la vie des Boys après leur victoire décisive contre le Protecteur, à commencer par la Crème, qui se remarie avec son ex-femme Monique ! Libéré de son obsession pour les super-héros, il peut enfin construire un avenir avec la femme qu’il aime et se dire « oui » devant Janine et Ryan, témoins de leur union.

Kimiko : L’épisode nous transporte ensuite en Europe, où l’on découvre que Kimiko profite pleinement de la vie en France, du moins, autant qu’elle le peut, hantée par le souvenir du Français. Ils parlaient souvent d’aller à Marseille et il est évident qu’elle aimerait qu’il soit là avec elle, mais son sourire, dégustant une madeleine, laisse penser qu’elle s’en remettra.

Annie et Hughie : Pour finir, le dernier épisode nous offre un aperçu de l’avenir de Hughie et Annie, riche en rebondissements. Hughie reçoit un appel de Bob Singer (Jim Beaver), désormais président des États-Unis. Apparemment, le Bureau des Affaires des Super-Héros est rétabli pour gérer le dernier fiasco de Vought, et il souhaite que Hughie le dirige. À la grande déception du président, Hughie décline poliment son offre. Hughie est déjà bien occupé à gérer Campbell Audio and Video avec Annie, enceinte de leur fille… Robin !

Sur les notes de « Piano Man » de Billy Joel, The Boys s’achève sur une note d’espoir après cinq saisons.

The Boys a démarré avec un message intéressant et important faisant l’écho d’un monde en perdition ou les leaders dirigent par la terreur avec ce « motto » de « diviser pour mieux régner ». Si au départ il y avait un certain contraste, la réalité a presque fini par rattraper la fiction et la parodie à perdu son sens. L’absurdité de The Boys en parallèle avec le vrai monde a fini par devenir bien trop réelle malheureuse.

L’intégrale de The Boys est disponible sur Prime Video

Crédit ©Prime Video