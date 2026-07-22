Spider-Man Brand New Day : Bande-annonce finale

Bande-annonce finale pour Spider-Man Brand New Day avant sa sortie la semaine prochaine.

A une semaine de la sortie de Spider-Man: Brand New Day, Sony Pictures et Marvel Studios dévoilent une dernière bande-annonce, promettant une bonne dose d’action aux spectateurs.

Le Peter Parker incarné par Tom Holland est au cœur de cette ultime bande-annonce, dans laquelle il revient sur le parcours qui l’a mené là où il se trouve aujourd’hui. Peter est désormais en mode solitaire mais clairement, cette solitude le ronge.

Ces images montrent également MJ (jouée par Zendaya) se balançant aux côtés de Spider-Man, ainsi que de nouvelles séquences de combat opposant Spidey à Hulk, interprété par Mark Ruffalo.

Le synopsis du film de super-héros est le suivant : « C’est un tout nouveau jour pour Peter Parker. Combattre le crime à plein temps sous l’identité de Spider-Man dans un monde qui l’a oublié, et la pression de voir ses anciens amis continuer leur vie sans lui, provoque chez Peter un changement qu’il ne pourra peut-être pas contrôler. Mais cette transformation pourrait aussi être la seule chose qui puisse arrêter une nouvelle menace terrifiante qui plane sur la ville et ceux qu’il aime : un puissant ennemi invisible. Le monde a peut-être oublié Peter Parker, mais lui, il ne les a pas oubliés. »

Réalisé par Destin Daniel Cretton et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Brand New Day sortira le 29 juillet prochain.

Spider-Man Brand New Day – La bande-annonce VF

Spider-Man Brand New Day – La bande-annonce VOST