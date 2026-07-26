Marvel : Ryan Gosling sera Ghost Rider sur grand écran

Ryan Gosling a été dévoilé dans le rôle de Ghost Rider lors du panel Marvel au Comic-Con de San Diego.

La rumeur est devenue réalité : Ryan Gosling, trois fois nommé aux Oscars, a été choisi pour incarner le prochain Ghost Rider de Marvel.

La nouvelle a été annoncé durant le panel Marvel au Comic Con de San Diego qui se tient actuellement.

Le film sortira en 2028 et verra l’acteur retrouver Shawn Levy et Jonathan Tropper après Star Wars: Starfighter. Levy assurera la réalisation, tandis que Tropper signera à nouveau le scénario. Cela permet ainsi à Disney de garder Gosling et Levy dans leur écurie une fois que le nouveau Star Wars sera sorti en mai 2027.

Gosling est monté sur scène pendant la présentation pour souligner cette annonce. « Comme vous le savez, c’est un personnage que je voulais incarner depuis longtemps », a-t-il déclaré.

Ghost Rider enters the MCU 🔥 Ryan Gosling will star in Marvel Studios’ Ghost Rider, directed by Shawn Levy. #SDCC pic.twitter.com/MR2HJww2Wg — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Au cinéma, ce rôle a précédemment été incarné par Nicolas Cage dans deux films : Ghost Rider (2007) et Ghost Rider : L’Esprit de vengeance (2011). Au total, les films Ghost Rider ont rapporté plus de 361 millions de dollars à travers le monde.

Sur le petit écran, Ghost Rider a notamment été incarné par Gabriel Luna mais la version Robbie Reyes. En 2019, Marvel a tenté de monter une série autour du personnage mais elle n’a finalement jamais vu le jour.

Pour le film, Gosling interprètera la version Johnny Blaze, un cascadeur à moto qui a vendu son âme et devient un agent surnaturel de la vengeance.

Pour l’anecdote, Eva Mendes, la compagne de Gosling, a joué dans le film original. Aucune annonce n’a été faite quant à savoir si elle reprendra son rôle de Roxane Simpson, la petite amie de Johnny.

Rendez-vous en 2028 pour voir cette nouvelle version de Ghost Rider incarné par Ryan Gosling.

Source : EW, Deadline / Crédit ©DR