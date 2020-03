Grey’s Anatomy saison 16 : Révélation sur le passé de Teddy et Richard s’aggrave (spoilers)

L’épisode 19 de la saison 16 de Grey’s Anatomy fait une révélation sur le passé de Teddy et la situation de Richard s’aggrave. Spoilers et promo.

Le dernier épisode en date de Grey’s Anatomy diffusé sur ABC, était assez particulier puisqu’il ne se passait pas à l’hôpital à Seattle. Richard, Maggie, Teddy et Hayes se sont rendus à Los Angeles pour une conférence médicale où Richard devait faire une présentation. Si vous n’êtes pas à jour par rapport la diffusion US, la suite est spoilers.

Ce nouvel épisode a fait des révélations étonnantes sur le passé de Teddy qui donne une nouvelle perspective sur son récent comportement quand elle a trompé Owen avec Tom. Durant son séjour à Los Angeles, elle est tombée sur son ancienne colocataire Claire (Rya Khilstedt) avec qui elle partageait un appartement à New York il y a 20 ans. Elles avaient une autre colocataire, Allison (Sherri Saum) qui était la petite amie de Claire. Malheureusement, Allison est décédée durant l’attaque du World Trade Center le 11 septembre 2001.

La révélation est qu’Allison trompait Claire avec Teddy qui est donc officiellement bisexuelle, une chose que le public ignorait jusqu’à présent. Allison et Teddy allait dire la vérité à Claire et déménager mais Allison est morte avant qu’elles aient pu faire quoi que ce soit. La perte d’Allison est la véritable raison qui a poussée Teddy à s’engager dans l’armée où elle a rencontrée Owen.

Cette relation avec une femme était une surprise pour Kim Raver qui ne l’a pas vu venir non plus : « Je n’en avait aucune idée, » dit-elle dans une interview à TVGuide. « Vous pouvez jouer ce personnage pendant des années et avoir vos idées à ce sujet. Krista [Vernoff, la showrunner] nous laisse pitcher des idées j’ai dit : « Il y a une telle richesse pour l’histoire de Teddy … Nous savons certaines choses vraiment importantes, mais nous ne savons pas grand-chose sur son passé. » Ensuite, Krista s’en est inspiré et est venue avec ça. Je me suis dit : « Oh mon Dieu, c’est incroyable! » Ce fut un énorme moment, et tout avait un sens. Je ne savais pas que ça allait arriver. »

L’amour, c’est compliqué

Faire face à Claire a été un moment difficile pour Teddy, qui a été prise au dépourvu quand Claire a révélé qu’elle était au courant de leur liaison. Elle a obtenu les enregistrements téléphoniques d’Allison après sa mort et a découvert que Teddy était la dernière personne qu’Allison avait essayée d’appeler avant que les tours ne tombent.

Claire a pardonné à Teddy pour ce qu’elle a fait, mais pas avant que Teddy ait prononcé un discours émouvant sur la façon dont il est possible d’être amoureux de deux personnes en même temps – parlant probablement d’elle-même plus qu’Allison. Elle est donc clairement amoureuse de Tom et d’Owen ce qui risque de semer la pagaille dans son couple encore plus. On se demande aussi qu’elle sera la réaction d’Owen quand il apprendra que sa fille porte le nom de la femme que Teddy a aimée.

Pour l’actrice, les choses sont compliquées parce que l’amour est compliqué et que Teddy n’a jamais fait son deuil : « J’ai l’impression que cette pièce du puzzle est de comprendre que cet amour est incroyable, et l’amour est compliqué, et l’amour est un bordel – mais aussi l’amour c’est l’amour. C’est aussi ce que j’aime à ce sujet … Je sais juste que la belle chose c’est que l’amour c’est l’amour et que c’est la personne dont elle était amoureuse. Et donc la perte de ça … Je ne pense pas qu’elle en a fait le deuil. »

Elle a aussi cette peur constante d’être abandonnée : « Je pense que c’est la peur de l’abandon de Teddy, parce qu’elle a perdu les gens qu’elle a aimés. Que cela nous ouvre de nombreuses portes à explorer en termes de : Qu’est-ce que l’évolution de soi ? Et qu’est-ce que l’amour pour Teddy et qu’est-ce que l’amour-propre et comment guérir ? Comment va-t-elle guérir? »

Kim Raver révèle qu’elle a personnellement une préférence entre Tom et Owen mais elle refuse de le dire pour le moment : « J’ai ma préférence secrète, mais je ne pense pas pouvoir en parler pour le moment. Je sens que je sais, dans le cœur de Teddy, avec quelle personne elle devrait être. Maintenant, que cela finisse par arriver – c’est comme dans la vraie vie. Qui est vraiment le meilleur pour Teddy ? J’ai comme un instinct de ce que c’est, mais je pense que c’est amusant de jouer avec. »

La santé de Richard se dégrade

Dans le même épisode, les choses se sont aggravées pour Richard qui ne va plus très bien. Avant sa présentation, il a eu des hallucinations pensant que Catherine était présente à ses côtés alors qu’elle était à Seattle. Durant la conférence, que ses collègues à Seattle ont suivi via internet, il était incohérent et les gens ont commencé a s’inquiéter pour lui. Maggie s’est précipitée à ses côtés pensant qu’il était en train d’avoir une attaque. Il est rapidement transporté à l’hôpital puis l’épisode se termine là.

Depuis plusieurs épisodes, Richard ne se sent pas bien, il a des tremblements et sent que sa santé se dégrade mais n’a rien dit à personne. « Tous le monde est choqué et s’inquiètent pour Richard parce que c’était le roc de tous, » confie Kim Raver.

Mais sa famille, ses amis et collègues vont le soutenir : « Il y a ce beau rassemblement pour prendre soin de lui et voir quelles mesures nous devons prendre pour voir ce qui se passe. C’est vraiment une belle histoire en termes de tout le monde à l’hôpital se réunissant … [James] est si bon dans ce rôle que c’est vraiment très émouvant. C’est vraiment une merveilleuse histoire de la façon dont elle se déroule. »

La promo de la semaine prochaine montre en effet que tout l’hôpital se mobilisera pour prendre soin de Richard Webber. Il perd la mémoire et son comportement est erratique. Ils ont apparemment du mal à comprendre de quoi il souffre exactement.

Grey’s Anatomy saison 16 – Promo 16×20

.