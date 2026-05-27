The Testaments saison 1 : L’espoir d’une libération toujours à l’horizon ?

Retour sur la première saison de The Testaments, suite de The Handmaid’s Tale, qui se termine sur une triste note mais ose encore espérer. Spoilers.

Lorsque The Handmaid’s Tale s’est terminé en mai 2025, la série a laissé l’univers de Gilead grand ouvert à un nouveau chapitre. Ce chapitre est arrivé sous la forme de The Testaments, une série dérivée qui troque la fureur révolutionnaire de June Osborne pour quelque chose de plus troublant : l’expérience silencieuse et étouffante de grandir au sein même du régime. La série est centrée sur Agnes, interprétée par Chase Infiniti, qui a été élevée dans la croyance absolue du système qui l’entoure.

La première saison a été lancée sur Disney+ le 8 avril dernier, les trois premiers épisodes étant mis en ligne simultanément, suivis d’épisodes hebdomadaires chaque mercredi jusqu’au final ce 27 mai. Au fil de ses dix épisodes, la série a progressivement conduit ses jeunes personnages vers un règlement de comptes émotionnel et moral, tout particulièrement Becka, incarnée par Mattea Conforti, dont le lien avec Agnes constitue le cœur de toute la saison.

La distribution comprend également Lucy Halliday dans le rôle de Daisy, aux côtés de Rowan Blanchard et d’Ann Dowd, qui reprend son rôle de la redoutable Tante Lydia.

Becka condamnée ?

L’avant-dernier épisode a offert le moment le plus déchirant de la saison : après avoir découvert l’horrible vérité sur les abus commis par son père, Becka a assassiné le Dr Grove à l’aide d’un sécateur alors qu’il se trouvait dans sa baignoire, lui infligeant ce qu’elle considérait comme une justice divine.

Dans une tentative désespérée pour lui venir en aide, Agnes s’est tournée vers ses propres parents, convaincue qu’ils mettraient Becka en sécurité. Au lieu de cela, ils ont appelé Garth et les Yeux. Becka a été jetée dans un fourgon, vouée à un sort qui, à Gilead, signifie presque certainement l’exécution.

Tante Lydia implore la clémence du Commandant Judd, mais celui-ci refuse, comme on pouvait s’y attendre, d’entraver le cours d’une justice rendue selon la tradition. Pendant ce temps, Tante Vidala couvre l’affaire auprès des autres filles, leur expliquant que Becka ne fréquentera plus l’école en raison du décès de son père et non en raison du rôle qu’elle a joué dans celui-ci. C’est là un sombre tableau illustrant à quel point Gilead contrôle, jusque dans les moindres détails, même ce que les gens sont autorisés à pleurer.

Agnes finit par solliciter le Commandant Weston (qui supervise les Yeux et est son futur époux) pour qu’il intervienne en faveur de Becka. Elle lui avoue qu’elle fait partie des nombreuses victimes du Dr Grove : un sacrifice personnel dévastateur, consenti dans l’espoir de sauver sa plus proche amie. Weston accepte et parvient à faire renvoyer Becka chez elle, sous surveillance, en attendant son placement sous la tutelle de l’État. Il accorde par la même occasion une autorisation spéciale aux Tantes Lydia et Vidala pour qu’elles puissent lui rendre visite.

Becka est sauvée, mais à quel prix ? Sa mère se dénonce à sa place pour qu’elle soit épargnée. Mme Grove est alors exécutée au même moment où Becka épouse Garth sous les yeux d’Agnes qui est heureuse de voir son amie vivante, mais avec un pincement au cœur puisqu’elle a des sentiments pour le jeune homme. Si le Commandant Weston lui a fait cette faveur, il annule ses fiançailles avec Agnes qui se voit de retour à l’école sans promis et un avenir d’épouse incertain.

Une petite lueur d’espoir dans l’obscurité

De son côté, Daisy reste déterminée à faire tomber Gilead. Elle a eu une chance de sortir du territoire mais elle réussi à convaincre June de rester pour se battre. Elle réalise aussi que Agnes est en réalité Hannah, la fille de June, ce qu’elle ne savait pas. Apparemment, June ne savait pas non plus que Hannah était à proximité de Daisy. Elle la laisse alors rester et lui confie la mission de prendre soin d’elle et de la libérer.

Plus tard, Daisy avoue à Agnes qu’elle connait sa mère et lui dit que c’est June Osborne. Une information qui chamboule complètement la jeune fille qui voit cette femme comme une terroriste. Mais Daisy lui dit que sa mère est une battante, tout comme elle. Elle lui donne aussi son vrai nom, Hannah, dont elle se souvient car il est écrit sur un bout de tissu caché dans sa petite boite secrète.

Ce final confirme que l’avenir reste assez sombre pour les jeunes filles de Gilead mais il offre une lueur d’espoir tenace, notamment l’émergence d’une solidarité sororale rebelle qui, selon la série, finira par faire tomber Gilead. Daisy y voit des adolescentes féroces et compte bien créer sa propre armée de résistance. Ce ne sera pas facile parce qu’elles sont encore profondément sous la mentalité de Gilead, mais leur esprits rebelles pourraient bien se réveiller.

Dans son ensemble, cette première saison est solide. On ne peut pas dire que la série est indispensable, mais elle permet de voir comment la vie se passe pour ces jeunes filles qui ont grandi sous cette oppression. Cet univers reste très perturbant et continue de montrer les effets dévastateurs de cette société rétrograde ne laissant aucune liberté aux femmes et aux filles.

Avant même la diffusion du final, la série a été renouvelée pour une deuxième saison, assurant ainsi que les intrigues laissées en suspens trouveront une réponse.

La saison 1 de The Testaments est disponible sur Disney+.

Crédit ©Disney+