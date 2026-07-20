Stuart Fails to Save the Universe : Pourquoi les épisodes sont si courts ?

Les créateurs de Stuart Fails to Save the Universe, spin-off de The Big Bang Theory, expliquent pourquoi les épisodes sont si courts.

Quand les téléspectateurs découvriront cette semaine la nouvelle série dérivée de The Big Bang Theory, une chose devrait les frapper : la longueur assez courte des épisodes, même pour une sitcom.

Généralement, les séries des plateformes de streaming et chaines premium sont libres des contraintes de Networks où les comédies d’une demi-heure doivent durer exactement 22 minutes pour s’insérer dans un créneau de 30 minutes incluant la publicité. Les épisodes de comédies diffusées en streaming durent ainsi entre 25 et 35 minutes.

Mais ce ne sera pas le cas pour Stuart Fails to Save the Universe. Bien qu’ils ne soient soumis à aucune contrainte de durée, les créateurs de la série, Chuck Lorre, Bill Prady et Zak Penn, ont pris le parti inverse en proposant des épisodes très courts, même pour les standards de la diffusion télévisée.

Sur les 10 épisodes de la première saison, l’un dure 15 minutes, quatre durent 18 minutes, et les cinq autres respectivement 20, 21, 22, 24 et 25 minutes. Pourquoi une telle disparité ? Compte tenu des décors élaborés et des effets spéciaux nécessaires pour créer les différentes réalités alternatives de chaque épisode, les producteurs ont-ils manqué de budget ?

« Non, non. Nous avions simplement le sentiment d’avoir raconté l’histoire comme il le fallait ; en ajouter davantage n’aurait été que du remplissage. Or, le remplissage s’apparente généralement à un temps mort entre des scènes clés ; pourquoi faire cela sans raison valable ? » a déclaré Lorre à Deadline.

Lui et Prady ont passé la majeure partie de leur carrière dans le domaine de la comédie télévisuelle traditionnelle, concevant des épisodes calibrés sur un format de 22 minutes incluant les coupures publicitaires.

« La durée historique d’une série est totalement arbitraire ; elle découle de la télévision hertzienne, où il fallait vendre un certain volume de publicité pour financer la production, mais ce facteur n’entre plus en ligne de compte avec le streaming », a expliqué Lorre. « Alors, pourquoi ne pas simplement créer la meilleure série possible, en espérant que le public se divertisse sans regarder sa montre en se disant : « Oh, il manque cinq minutes, il faudrait aller plus loin » ? Je ne pense pas que cela arriverait. À mon avis, soit on aime l’épisode, soit on ne l’aime pas, mais on ne regarde pas sa montre. »

« La façon dont nous avons structuré les choses s’est imposée d’elle-même : c’est un avant-goût de la semaine suivante, mais cela semblait aussi être une manière naturelle de raconter cette histoire », a déclaré Lorre.

Prady a ajouté : « Nous avons trouvé la formule dès le premier épisode, en voulant dire : « Tout va bien. Ah non, en fait, non. » C’était amusant, alors nous avons continué sur cette lancée. »

La série Stuart Fails to Save the Universe sera lancée en France sur HBO Max le 24 juillet, avec une diffusion hebdomadaire des épisodes.

Source : Deadline / Crédit ©HBO Max