Avengers Doomsday : Les Superhéros du MCU face à un ennemi redoutable (bande-annonce)

Découvrez la première bande-annonce officielle du film Avengers Doomsday qui voit les superhéros du MCU s’assembler à nouveau.

Elle est enfin là ! Après des miettes ça et là et de courts teasers, une première bande-annonce pour le film Avengers Doomsday est enfin à découvrir.

La bande-annonce laisse entrevoir l’arrivée du Docteur Fatalis (incarné par Robert Downey Jr.), l’un des méchants les plus redoutables du MCU.

« Une chose approche, une chose peut-être inéluctable », déclare le professeur Xavier (Patrick Stewart) dans la vidéo. « Avant la fin de ce jour, nous serons confrontés à une décision inimaginable. »

Thor (Chris Hemsworth) ajoute : « Il nous faudra un miracle » pour vaincre Fatalis. Mais heureusement, il semble qu’il puisse compter sur Steve Rogers (Chris Evans), qui fait son retour pour la première fois depuis Avengers: Endgame (2019).

Parmi les autres personnages Marvel présents dans la bande-annonce, on retrouve Shang-Chi (Simu Liu), Yelena Belova (Florence Pugh) et les Thunderbolts, Namor (Tenoch Huerta) et les Black Panthers, Gambit (Channing Tatum), les Quatre Fantastiques ainsi que Magnéto (Ian McKellen), pour n’en citer que quelques-uns.

Une annonce en direct diffusée en mars 2025 a dévoilé la distribution, qui inclut Stewart dans le rôle de Charles Xavier, Alan Cumming (Diablo), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (alias Cyclope) et Kelsey Grammer (le Fauve), tous issus des films Marvel de la Fox. Le quatuor des Quatre Fantastiques : Premiers pas Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) et Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/la Chose) — est également de la partie.

Le film réunit aussi Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/le Soldat de l’hiver), Letitia Wright (Shuri), Paul Rudd (Ant-Man), Hannah John-Kamen (Ghost), Wyatt Russell (John Walker), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman, Danny Ramirez, David Harbour, Winston Duke, et la liste ne s’arrête pas là.

Le film a été annoncé pour la première fois lors du Comic-Con 2024, en même temps que le volet complémentaire Avengers: Secret Wars ; ces deux longs métrages marquent le retour des frères Russo au sein du MCU.

Avengers: Doomsday est prévue pour le 16 décembre dans les salles françaises.

Avengers: Doomsday – La bande-annonce VF

Avengers: Doomsday – La bande-annonce VOST