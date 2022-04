Quand la garde Royale joue le thème d’Avengers pour les 96 ans de la Reine Elizabeth II !

Découvrez la garde Royale de Windsor jouer le thème d’Avengers pour les 96 ans de la Reine Elizabeth II

Ce 21 avril, c’était l’anniversaire de la Reine d’Angleterre, Elizabeth II. Cette dernière célébrait ses 96 ans. Pour l’occasion, la garde Royale a joué plusieurs chansons pour la monarque mais l’un des titres en particulier a attiré l’attention du public sur les réseaux sociaux.

Bien que la Reine n’ait pas été en mesure de sortir pour commémorer cette journée, différents hommages ont été rendus au cours de la journée pour son anniversaire. Au-delà des traditions protocolaires et des rites qui fascinent tant les fans de la monarchie britannique, il y a quelque chose qui a retenu l’attention des fans de super-héros.

Comme on peut le voir dans la vidéo postée par le compte Twitter Best of Britain, la garde de la reine Elizabeth II a interprété ni plus ni moins que le thème des Avengers, la célèbre saga des héros Marvel.

Après avoir joué le thème d’anniversaire classique, postée devant le château de Windsor, la garde de la reine Elizabeth II a joué le thème « The Avengers » composé par Alan Silvestri et qui depuis 2012 figure dans la plupart des apparitions des Avengers dans les films Marvel Studios.

It’s the Queen’s birthday. So, naturally, at the changing of the Queen’s Guard, the band played Happy Birthday, followed by the Avengers Assemble Theme.

Wait. What.

« One does enjoy one’s expanded cinematic universe. » @MarvelStudios pic.twitter.com/QsWoWv42iQ

