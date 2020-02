Spider-Man : Le deal entre Sony et Marvel pourrait être prolongé après le 3è film

Sony souhaite continuer son partenariat avec Marvel Studios au-delà de Spider-Man 3.

L’année dernière, Sony et Marvel Studios étaient sur le point de mettre un terme à leur collaboration concernant Spider-Man. Heureusement ils ont fini par trouver un accord et Peter Parker reste au sein du MCU pour au moins un film solo supplémentaire et peut être une apparition dans un autre film Marvel.

Au-delà de Spider-Man 3, il semble que Sony aura à nouveau l’exclusivité du personnage pour son propre Spiderverse. Cependant, Sony n’est pas contre l’idée de continuer son partenariat avec Marvel Studios.

Le patron de Sony Pictures, Tom Rothman, aimerait apparemment continuer de travailler avec Marvel Studios, c’est du moins ce qu’à confié Alan Horn, le CCO de Disney : « La fanbase, qui est importante pour nous tous, semblait vraiment répondre à ce que Tom [Rothman] et ses amis avaient fait auparavant avec nos équipes, et ils aiment ça. Ils aiment le fait que le MCU et Kevin Feige aient été impliqués et nous avons entendu des commentaires qui suggéraient que la jonction des forces était une fois de plus une très bonne idée. »

Pour lui, tout le monde y gagne dans ce partenariat : « Je pense que c’était une victoire pour Sony, je pense que c’était une victoire pour Disney et je pense que c’était une victoire pour les fans. »

Et quand Rothman a été interrogé sur le prolongement de l’accord au-delà de Spider-Man 3, il a répondu : « J’espère que Marvel Studios et Sony pourront trouver un moyen de garder les choses ensemble après l’expiration de l’accord actuel. »

Spider-Man 3 devrait entrer en production dès cet été avec le retour de Tom Holland dans le rôle titre.

Source : THR / Crédit ©Marvel/Sony