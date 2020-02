Star Wars L’Ascension de Skywalker : Disponible en vidéo dès le 16 avril

Star Wars L’Ascension de Skywalker sera disponible à l’achat à partir du 16 avril prochain.

L’ultime chapitre de la saga Skywalker arrive bientôt en vidéo. Star Wars L’Ascension de Skywalker sera disponible le 16 avril en achat digital, le 24 avril 4K UHD, Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD, VOD.

Avec la sortie vidéo de Star Wars L’Ascension de Skywalker, de nombreux compléments permettront aux fans de découvrir les expériences de tournage de toute l’équipe du film et de plonger au cœur des coulisses de cette conclusion épique. Mais il semble tout de même que le coffret ne contiendra pas de commentaires ou de scènes coupées.

Près d’un an après la disparition de Luke Skywalker, la Résistance tente de survivre et de s’organiser face au Premier Ordre, désormais mené par un nouveau Suprême Leader, Kylo Ren. Une rumeur agite cependant toute la galaxie : l’Empereur Palpatine serait de retour, A la tête d’une immense flotte de destroyers, il compte créer le Dernier Ordre et endiguer toute rébellion. Tandis que Rey s’entraîne sous la houlette de la Générale Leia Organa, Kylo Ren cherche à défier Palpatine, qu’il considère désormais comme une menace à son pouvoir…

Bonus

– Documentaire “L’héritage des Skywalker” ou l’incroyable aventure d’une saga qui aura duré 42 ans à travers près de 2 heures d’anecdotes, de coulisses et de pop culture

– 5 reportages autour des secrets de la fabrication du film : “Pasaana ou la création de la poursuite en speeder”, “Des aliens dans le désert”, “D-O ou le droïde clé du passé”, “Warwick Davis et fils”, “Toutes les créatures de l’Ascension de Skywalker”

– Format : 2,39 – 16:9

– Sous-titres : anglais et français

– Langues : anglais en 7.1 DTS-HD master audio ; français en 7.1 Dolby Digital Plus

Star Wars L’Ascension de Skywalker – Coffret DVD / Blu-ray