Mourir Peut Attendre : Billie Eilish, l’artiste la plus jeune à chanter un thème James Bond.

Billie Eilish chantera la chanson de Mourir Peut Attendre et devient l’artiste la plus jeune à interpréter un thème de James Bond.

Le prochain James Bond a trouvé la personne qui interprétera le thème principal du film. C’est la sensation du moment Billie Eilish qui a été annoncée pour le titre du 25ème volet. A tout juste 18 ans, elle devient la plus jeune artiste de l’histoire à écrire et chanter un thème de la franchise James Bond.

Le compte officiel du film Mourir Peut Attendre a annoncé qu’elle a co-écrit la chanson avec son frère et producteur Finneas. Le duo écrit et compose toutes les chansons de la chanteuse.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

Récemment, sur les réseaux sociaux, Eilish a teasé sa participation à la bande originale du film. Elle a posté une galerie de photos de différentes actrices de James Bond comme Eva Green, Halle Berry et Léa Seydoux. Elle a ensuite révélé qu’elle chanterait la chanson du film.

Billie Eilish entre dans le club fermé d’artistes qui ont interprété des chansons pour la franchise. Elle rejoint les rangs de Dame Shirley Bassey (Goldfinger, Les Diamants Sont Eternels et Moonraker), Paul McCartney (Live and Let Die – Vivre et Laisser Mourir), Carly Simon (“Nobody Does It Better” de L’Espion qui m’aimait), Sheena Easton (Rien que pour vos yeux), Duran Duran (Dangereusement Votre), Tina Turner (Golden Eye) et plus récemment Adele (Skyfall) et Sam Smith (“Writing’s on the Wall” pour Spectre).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, FLeabag).

Mourir Peut Attendre sort le 8 avril 2020 en France.

Source : EW / Crédit ©MGM