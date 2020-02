Mourir Peut Attendre – No Time To Die : Ecoutez la chanson du prochain James Bond par Billie Eilish

Ecoutez No Time To Die, la chanson du prochain film James Bond Mourir Peut Attendre, interprétée par Billie Eilish.

Après les premières secondes dévoilées hier, la chanson en intégralité du prochain James Bond, Mourir Peut Attendre, No Time To Die, est en écoute. Elle a été postée cette nuit sur la chaîne Youtube et tous les réseaux sociaux de Billie Eilish.

La chanson est très clame, sans grande effusion, à l’image de la chanteuse. Ce n’est pas Golden Eye ou Goldfinger mais c’est très dans l’ambiance d’un James Bond.

La chanson a été écrite et composée par Billie Eilish et son frère producteur Finneas. Elle succède à Skyfall d’Adele et Writing on the Wall de Sam Smith qui ont tous les deux remporté un Oscar pour la meilleure chanson.

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, FLeabag).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Mourir Peut Attendre sort le 8 avril 2020 en France.

Billie Eilish – No Time To Die

Crédit ©MGM