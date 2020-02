Mourir Peut Attendre : Premières notes de la chanson James Bond de Billie Eilish

La chanson du prochain James Bond, Mourir Peut Attendre, interprétée par Billie Eilish, sera dévoilée dans moins de 24 heures. Découvrez les premières notes.

Le mois dernier, il a été révélé que la jeune chanteuse Billie Eilish sera l’interprète de la chanson principale de Mourir Peut Attendre, le 25ème film de la saga James Bond. La chanson sera dévoilée dans quelques heures.

Sur Twitter, le compte de la chanteuse a posté un message qui annonce que la chanson sera en ligne ce jeudi 13 février à 16h, heure de Los Angeles, soit à 1 heure du matin en France. Il faudra ainsi patienter quelques heures pour découvrir la chanson.

En attendant, les premières notes sont en écoute. Ce ne sont que 13 secondes de musique, il est donc difficile de juger pour le moment.

The theme song for the 25th @007 film, written and performed by Billie, is titled “No Time To Die” and will be released globally tomorrow at 4pm PT. #NoTimeToDie pic.twitter.com/5QU9a3FPM0

— billie eilish (@billieeilish) February 12, 2020