Star Trek : William Shatner, alias Captain Kirk, va vraiment partir dans l’espace !

L’acteur de Star Trek William Shatner va devenir la personne la plus âgée à se rendre dans l’espace.

La réalité va rejoindre la fiction. Après avoir fait semblant de voyager dans l’espace pendant des années dans Star Trek, William Shatner, l’interprète du Captain Kirk original, va vraiment s’envoler dans l’espace.

La société aérospatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, a annoncé lundi que l’acteur de 90 ans voyagerait à bord de la fusée New Shepard NS-18 aux côtés des membres d’équipage Chris Boshuizen et Glen de Vries, ainsi que de la vice-présidente des opérations de mission et de vol de Blue Origin, Audrey Powers.

L’équipage décollera le 12 octobre du Launch Site One dans l’ouest du Texas, et le voyage de Shatner sera un moment historique, car il deviendra la personne la plus âgée à avoir voyagé dans « L’Ultime frontière ».

« J’entends parler de l’espace depuis longtemps maintenant. J’en profite pour le voir par moi-même », a déclaré Shatner dans un communiqué. « Quel miracle. »

Mieux connu pour avoir joué le rôle emblématique du capitaine James T. Kirk dans Star Trek en 1966, Shatner s’est forgé une carrière dans l’industrie du divertissement qui s’étend sur des décennies, ayant travaillé non seulement en tant qu’acteur mais aussi en tant que scénariste, réalisateur, producteur et chanteur.

Actuellement, il anime et produit la série de non-fiction mystère The UnXplained sur History Channel.

Source : EW / Crédit ©Paramount