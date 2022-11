Black Panther Wakanda Forever : Découvrez la bande originale disponible aujourd’hui

La bande originale du film Black Panther Wakanda Forever est disponible dès aujourd’hui. Découvrez les artistes qui ont contribué à l’album et la tracklist.

Black Panther Wakanda Forever sera dans les salles la semaine prochaine, mais avant de voir le film, il est possible pour les spectateurs de se familiariser avec la musique du film qui est dores et déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légales.

Produite par le réalisateur Ryan Coogler, le compositeur Ludwig Göransson, Dave Jordan et Def Jam CCO Archie Davis, la bande originale présente un certain nombre de grands noms. Parmi les contributeurs figurent évidemment Rihanna qui est revenue après six ans avec le single « Lift Me Up ».

Sur l’album, on trouve également des artistes comme Future, Tems, Burna Boy, Stormzy, Fireboy DML, Ckay, E-40, PinkPantheress, Rema, Snow tha Product, Tobe Nwigwe, et plus encore.

« Ryan et moi avons parlé de l’importance de créer un voyage immersif de son et de voix », a déclaré Göransson, qui a composé la partition de Wakanda Forever et du film précédent. « Si nous utilisions une chanson dans le film, nous voulions que ce soit la chanson entière et qu’elle soit liée à l’histoire. Thématiquement, nous voulions faire passer le public du deuil à la célébration. Lorsque vous écoutez la bande sonore, vous pouvez fermer les yeux et revivre l’expérience du film. C’était l’intention. »

1. Lift Me Up Performed by Rihanna

2. Love & Loyalty (Believe) Performed by DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa

3. Alone Performed by Burna Boy

4. No Woman No Cry Performed by Tems

5. Árboles Bajo El Mar Performed by Vivir Quintana and Mare Advertencia

6. Con La Brisa Performed by Foudeqush and Ludwig Göransson

7. La Vida Performed by Snow Tha Product featuring E-40

8. Interlude Performed by Stormzy

9. Coming Back For You Performed by Fireboy DML

10. They Want It, But No Performed by Tobe Nwigwe and Fat Nwigwe

11. Laayli’ kuxa’ano’one Performed by ADN Maya Colectivo: Pat Boy, Yaalen K’uj, All Mayan Winik

12. Limoncello Performed by OG DAYV featuring Future

13. Anya Mmiri Performed by CKay featuring PinkPantheress

14. Wake Up Performed by Bloody Civilian featuring Rema

15. Pantera Performed by Alemán featuring Rema

16. Jele Performed by DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa

17. Inframundo Performed by Blue Rojo

18. No Digas Mi Nombre Performed by calle x vida and Foudeqush

19. Mi Pueblo Performed by Guadalupe de Jesús Chan Poot