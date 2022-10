Black Panther Wakanda Forever : Ecoutez la chanson de Rihanna en hommage à Chadwick Boseman

Rihanna dévoile sa chanson Lift Me Up, une ballade présente sur la bande originale de Black Panther Wakanda Forever, en hommage à Chadwick Boseman.

Cela fait six ans que Rihanna n’a pas sorti de musique et pour son retour, elle a choisi de faire un titre pour la bande originale de Black Panther Wakanda Forever. Il s’agit d’une jolie ballade intitulée Lift Me Up qui a été co-écrite par Rihanna, Tems, Ludwig Göransson et le réalisateur du film, Ryan Coogler. C’est un hommage à la vie et à l’héritage de la star de Black Panther, Chadwick Boseman, décédé en 2020.

« Lift me up (Soulève-moi) / Hold me down (Retiens-moi) / Keep me close (Garde-moi proche) / Safe and sound (Saine et sauve) », chante-t-elle dans le morceau assez dépouillé avec des sons de piano, de cordes et de harpe avant qu’une chorale fasse surface à mi-parcours de la chanson. Sa simplicité est frappante pour Rihanna, qui est devenue célèbre principalement pour ses titres généralement plus dansants.

Tems, auteure-compositrice-interprète nigériane nommée aux Grammy Awards, a expliqué dans un communiqué de presse que l’inspiration pour « Lift Me Up » est venue d’une conversation sincère qu’elle a eue avec Coogler.

« Après avoir parlé avec Ryan et entendu sa direction pour le film et la chanson, je voulais écrire quelque chose qui dépeint une étreinte chaleureuse de toutes les personnes que j’ai perdues dans ma vie », a-t-elle déclaré. « J’ai essayé d’imaginer ce que ça ferait si je pouvais chanter pour eux maintenant et exprimer à quel point ils me manquent. Rihanna a été une source d’inspiration pour moi, alors l’entendre transmettre cette chanson est un grand honneur. »

Durant l’avant-première de Black Panther: Wakanda Forever mercredi, Coogler a révélé ce qui a inspiré l’équipe créative à contacter Rihanna pour qu’elle apparaisse sur la bande originale du film. La chanteuse a deux chansons sur l’album : le premier single « Lift Me Up » et le prochain « Born Again ».

La bande originale de Black Panther : Wakanda Forever sort le 4 novembre, soit quelques jours avant la date de sortie du film, le 9 novembre.

Rihanna – Lift Me Up

Crédit ©DR