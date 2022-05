Top Gun Maverick : Lady Gaga dévoile la chanson du film Hold My Hand

Découvrez Hold My Hand, la chanson phare du film Top Gun Maverick, écrite et chantée par Lady Gaga.

Le film Top Gun Maverick s’est dégoté une oscarisée pour sa chanson principale. Lady Gaga, qui a remporté l’Oscar pour la chanson Shallow de A Star Is Born en 2019, a dévoilé son nouveau titre Hold My Hand. Avec cette chanson, Paramount espère clairement entrer dans le radar des Oscars plus de 35 ans après que le premier film est remporté l’Oscar de la meilleure chanson avec Take My Breath Away de Berlin.

Écrite et produite par Gaga et BloodPop et coproduite par Benjamin Rice, « Hold My Hand » fait office de générique de fin du film qui a été projeté la semaine dernière durant le CinemaCon. Le film sera également présent sur la croisette hors compétition.

Sur Instagram, avant la sortie de la chanson, Gaga a écrit : « Quand j’ai écrit cette chanson pour Top Gun: Maverick, je n’avais même pas réalisé les multiples couches qu’elle couvrait à travers le cœur du film, ma propre psyché et la nature du monde dans lequel nous vivons. J’ai travaillé dessus pendant des années, en la perfectionnant, en essayant de la faire nôtre… Cette chanson est une lettre d’amour au monde pendant et après une période très difficile. Je voulais que vous l’entendiez depuis si longtemps. »

View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick » Mitchell (Tom Cruise) continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands sacrifices.

Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis et Ed Harris.

Top Gun Maverick est réalisé par Joseph Kosinski. Le film sort le 25 mai 2022.

Lady Gaga – Hold My Hand – Top Gun Maverick