Stuart Fails to Save the Universe : Caméo surprise d’un membre original de Big Bang Theory (spoilers épisode 2)

L’épisode 2 de Stuart Fails to Save the Universe réserve une surprise avec un autre membre du casting historique de The Big Bang Theory. Spoilers.

Après Raj dans le premier épisode, c’est au tour d’un autre membre historique du casting de The Big Bang Theory de faire son apparition dans Stuart Fails to Save the Universe. Et ce personnage n’était pas le seul familier de l’univers TBBT.

En effet, le deuxième épisode de la série dérivée de HBO Max voit apparaître non pas un, mais quatre vétérans de la franchise, à commencer par Ramona Nowitzki (Riki Lindhome). Elle travaille désormais comme réceptionniste à Caltech, dans une réalité alternative idyllique où un régime d’IA répressif maintient la population au pas grâce à des puces implantées dans le tronc cérébral.

Plus tard, après quelques écarts de conduite de trop, Stuart, Bert et Kripke se retrouvent dans un camp de rééducation. On leur y projette une vidéo de propagande présentée par la fabuleuse Christine Baranski. Mais y a un twist puisqu’elle joue ici son propre rôle plutôt que celui de Beverly, la mère de Leonard.

Enfin, deux ans et demi plus tard, à leur libération, le trio est enlevé par la résistance, dirigée par nulle autre que Penny (Kaley Cuoco) ! Épaulée par son fidèle lieutenant Zack (Brian Thomas Smith), toujours aussi peu dégourdi, Penny tente de déprogrammer Stuart, Bert et Kripke à coups de gifles, convaincue qu’ils détiennent la clé pour vaincre l’IA une bonne fois pour toutes.

En réalité, ils ne possèdent que le dispositif quantique construit par Leonard, Sheldon et Howard. Celui-ci permet au groupe de quitter cet univers, en emmenant avec lui le double de Denise, après que Stuart l’a sauvée d’un mariage sans amour avec Gary. (Un Gary qui est bel et bien vivant dans cet univers, ce qui confirme que Raj l’est aussi ailleurs).

Prochaine étape ? Un univers où la magie est bien réelle, où les scientifiques sont brûlés sur le bûcher et où Bert se retrouve à deux doigts d’une exécution par le feu. Chaud.

Clairement, cette série s’amuse à faire revenir des acteurs dans des rôles bien différents qu’ils tenaient à l’origine. La Penny qu’on rencontre ici n’a rien à voir avec celle qu’on a laissé à la fin de la saison 12 de The Big Bang Theory. Cela étant dit, elle garde des similitudes qui expliquent pourquoi elle est cheffe de résistance dans cet univers dominé par une IA dictatrice.

Dans une interview à TVLine, à propos de l’apparition de Penny, le co-créateur Bill Prady a confié : « Penny a toujours été le membre le plus compétent du groupe d’origine », dit-il. « S’il fallait vraiment accomplir quelque chose, il valait mieux, en général, que ce soit Penny qui s’en charge. »

L’autre co-créateur Chuck Lorre ajoute : « Elle a toujours eu ce côté « Nebraska » : celui de faire le travail, tout simplement. »

Ce n’est que le deuxième épisode, mais on commence à sentir un gimmick intéressant avec les titres. Ils sont certes des spoilers, mais il cache toujours un spoiler plus grand. Le premier épisode était intitulé « Gary meurt » mais a surtout vu la mort de Raj. Ce deuxième épisode se nomme « Zack est dans celui-ci » mais le vrai spoiler est l’apparition de Penny.

Le prochain épisode s’intitule « Bert est magique », on attend de voir ce qu’il cache vraiment.

Stuart Fails to Save the Universe, c’est chaque vendredi sur HBO Max.

Crédit ©HBO Max