Marvel : La série Wonder Man annulé malgré le renouvellement initial

Disney+ annule la série Wonder Man malgré un renouvellement de saison 2 déjà annoncé.

Wonder Man ne reviendra finalement pas sur nos écrans. Selon Variety, qui a reporté la nouvelle en premier, Disney+ a annulé la série Marvel mettant en scène le super-héros incarné par Yahya Abdul-Mateen II après une seule saison.

Cette annonce intervient malgré le renouvellement de la série pour une deuxième saison par Disney+ en mars. Toujours selon Variety, aucune équipe de scénaristes n’a été mise en place pour la saison 2, et les scénaristes de la série ont été libérés de leurs obligations pour se consacrer à d’autres projets.

Abdul-Mateen incarnait le super-héros éponyme, alias Simon Williams, un acteur en difficulté qui (dans un retournement de situation très méta) cache ses super-pouvoirs secrets lors d’une audition pour le rôle principal d’un film « Wonder Man ».

Destin Daniel Cretton, réalisateur du blockbuster Marvel Spider-Man : Brand New Day, sorti cette semaine, est le co-créateur de la série et a réalisé les deux premiers épisodes.

Ben Kingsley était également à l’affiche dans le rôle de Trevor Slattery (un rôle qu’il a déjà interprété dans les films Marvel Iron Man 3 et Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), un acteur chevronné dont la route croise celle de Simon.

« Ces deux acteurs, aux antipodes de leur carrière, poursuivent avec acharnement des rôles déterminants dans ce film, offrant ainsi au public un aperçu des coulisses de l’industrie du divertissement », selon le synopsis officiel.

Cette annulation est plutôt surprenante, d’autant que la série a été acclamée non seulement par les critiques, mais aussi par le public. Lancée en janvier avec une première saison de huit épisodes, Wonder Man a obtenu un taux d’approbation de 91% chez les critiques et de 87% chez les fans sur Rotten Tomatoes.

Le programme a également fait sensation lors des nominations aux Emmy Awards cette année, son acteur principal Yahya Abdul-Mateen II décrochant une nomination surprise dans la catégorie du meilleur acteur dans une série comique, aux côtés d’icônes du genre telles que Steve Carell et Martin Short.

Toutefois, la plupart des séries Marvel sur Disney+ n’ont duré qu’une seule saison — de WandaVision à Hawkeye — Loki et Daredevil: Born Again faisant figure de rares exceptions.

Si vous avez aimé la série, gardez tout de même un petit espoir puisque selon Variety, bien que Wonder Man ait été annulée, ses personnages « pourraient tout de même apparaître dans d’autres projets Marvel à l’avenir ».

Source : Variety / Crédit ©Disney+