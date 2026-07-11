American Horror Story saison 13 : Ariana Grande quitte la série

Ariana Grande ne fera finalement pas partie de la saison 13 de American Horror Story, mais le reste du casting se confirme.

Finalement, Ariana Grande ne fera pas ses débuts dans la série American Horror Story lors de la treizième saison. Selon le site Deadline, la chanteuse, dont la participation au prochain volet avait été annoncée initialement, ne pourra finalement pas participer au tournage en raison de conflits d’emploi du temps avec sa tournée « Eternal Sunshine Tour ».

Grande devait faire ses débuts dans la série « AHS » aux côtés de certaines des plus grandes figures de la franchise. Outre Grande, les noms de Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman et Jessica Lange figuraient tous sur la liste annoncée par le créateur de la série, Ryan Murphy, en octobre 2025.

Bon nombre des acteurs susmentionnés ont déjà été aperçus en train de tourner des scènes de la saison 13 dans les rues de New York. Le 9 juillet, Paulson, Roberts, Sidibe, Grossman et Frances Conroy ont été photographiées dans leurs costumes de la saison « Coven », aux côtés de nouvelles venues : l’actrice Avantika (Not Suitable For Work) et le mannequin Alex Consani.

Bien que la saison 13 aurait dû marquer la première apparition de Grande au sein de la distribution d’AHS, elle a déjà travaillé avec Murphy par le passé. Elle a notamment incarné Chanel n° 2 dans Scream Queens, la comédie d’horreur de Murphy diffusée sur la Fox qui n’a connu qu’une courte existence.

Si Grande ne fera finalement pas partie de la série, en plus des nouvelles Avanka et Alex Consani déjà citées, on apprend que le cinéaste culte John Waters, Paul Anthony Kelly (Love Story), Madeleine Petsch (Riverdale), Joey Pollari (American Crime) et Berto Colón (Dutton Ranch) auraient rejoint l’anthologie.

Notez aussi que John Carroll Lynch (Freak Show, Hotel, Cult, 1984) Mat Fraser (Freak Show) et Mena Suvari (Murder House, Apocalypse) reprendront d’anciens rôles de saisons précédentes et Cara Delevigne (Delicate) Charlie Carver (NYC) devraient également faire leur retour au casting.

Si l’histoire reste secrète, on sait désormais que la saison 13 reviendra l’école des sorcières de la Nouvelle Orleans de Coven et revisitera aussi d’autres saisons.

American Horror Story 13 sera lancée le jeudi 24 septembre sur FX et Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©DR