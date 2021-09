The Batman : Michael Giacchino partage un extrait de la musique avec l’orchestre

Michael Giacchino partage une vidéo de son orchestre jouant un extrait de la musique du film The Batman.

A l’occasion de l’anniversaire de Batman (#BatmanDay), le compositeur Michael Giacchino a offert un petit avant goût de la musique du prochain film sur Twitter. Il a posté une courte vidéo de l’orchestre jouant la musique du film, et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est très dans l’esprit Batman. Giacchino semble avoir complètement saisi l’ambiance de cet univers.

Giacchino est notamment connu pour ses fréquentes collaborations avec le réalisateur et producteur J.J. Abrams. Il a composé la partition de certaines des séries télévisées les plus célèbres de tous les temps, comme Alias et Lost. Il est ensuite passé chez Pixar, où il a travaillé sur la musique des Indestructibles, Ratatouille et Là Haut – celui qui lui a valu un Oscar. Les autres œuvres musicales et partitions de Giacchino incluent Jojo Rabbit, Doctor Strange, Jurassic World, Mission: Impossible Protocole Fantôme et La Planète des Singes Suprématie

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est prévu dans les salles de cinéma le 2 mars 2022.

Source : Collider / Crédit ©Warner Bros