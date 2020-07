Assassin’s Creed Valhalla : La bande son en écoute

Ecoutez des morceaux de la bande originale du jeu Assassin’s Creed Valhalla.

Nous sommes encore à quelques mois de la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla, mais Lakeshore Records en partenariat avec Ubisoft a choisi de sortir Assassin’s Creed Valhalla – Out of the North, un EP de sept titres de musique originale extrait de la bande originale officielle à venir prochain épisode de la franchise Assassin’s Creed.

Cette bande son contient la musique de Jesper Kyd (Assassin’s Creed, Ezio Trilogy), la compositrice américaine Sarah Schachner (Assassin’s Creed Origins) et des chansons originales du musicien norvégien Einar Selvik.

Vous pouvez écouter quelques-unes des pistes ci-dessous et également écouter et acheter l’album ici.

Liste des titres

01. Out of the North – Jesper Kyd

02. The Sceptred Isle – Sarah Schachner

03. Holmgang – Jesper Kyd

04. Kingdom of Wessex – Jesper Kyd

05. The Tree of Life – Sarah Schachner

06. The Guardian – Sarah Schachner

07. Hrafnsmál – The Words of the Raven – Einar Selvik

