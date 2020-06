The Big Bang Theory : L’ultime saison et l’intégrale de la série en vidéo

L’ultime saison et l’intégrale de la série The Big Bang Theory sont disponibles en vidéo ainsi que la saison 2 de Young Sheldon.

Un an après la fin de la série aux Etats-Unis, les fans peuvent enfin posséder l’intégrale de The Big Bang Theory en vidéo. En effet, Warner Bros vient de sortir en DVD la saison 12 ultime ainsi que le coffret intégrale réunissant tous les épisodes de la série geek devenue culte.

DVD

Aspect Ratio : 16:9 FF

AUDIO : (Dolby Digital) English 5.1, Français 5.1, Español (Castellano) 2.0

SUBTITLES : Nederlands, Français, Español (Castellano), Dansk, Svenska, Norsk, Suomi, English for the hearing impaired

BONUS:

• L’Impact de The Big Bang Theory

• Les Acteurs Rendent Visite à Ellen DeGeneres

• Le Best of de The Big Bang Theory au Comic-Con 2018 T

• Le Meilleur Endroit

• Les derniers jours de The Big Bang Theory

• La Révélation du Mystère : Un Adieu Spécial au Big Bang

• Bêtisier / Gag Reel

L’INTEGRALE

Aspect Ratio: 16:9 FF

Audio : (Dolby Digital) Français 2.0, Anglais 2.0 (Saisons 1 et 2), Anglais 5.1 (Saisons 3 à 12)

Sous-titres : Français, Anglais

BONUS: Près de 12 heures de bonus issues de toutes les saisons, dont un disque inédit avec :

• Les dernières pensées des acteurs et des producteurs.

• Les équipes se remémorent les nombreux invités qui ont participé à la série.

• Une sélection des moments les plus drôles de chaque saison.

+ un livret de 32 pages avec une introduction du créateur et producteur exécutif, Chuck Lorre, ainsi que de clichés exclusifs des coulisses de la série.

Notez aussi que la saison 2 de la série préquelle Young Sheldon sera disponible à la vente le 19 août prochain. Le coffret incluant les saisons 1 et 2 sera disponible à la même date.

DVD

Aspect Ratio: 16:9 FF

Audio: (Dolby Digital) Français, English

Subtitles: Nederland, Dansk, Suomi, Français, Norsk, Svenska, English for hearing impaired

COFFRET S1-2

Aspect Ratio: 16:9 FF

Audio: (Dolby Digital) Français, English

SUBTITLES : Nederland, Français, English for hearing impaired

Bonus :

• Young Sheldon¬: Les Origines (inclus dans la Saison 1)

• Entre Frères et Soeurs (inclus dans la Saison 1)

