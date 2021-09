Black Panther 2 : Ludwig Goransson revient pour la musique de Wakanda Forever

Le compositeur Ludwig Goransson confirme son retour à la musique pour Black Panther 2 Wakanda Forever.

On ne change pas une équipe qui gagne. Collaborateur fréquent du réalisateur Ryan Coogler, le compositeur Ludwig Goransson sera de retour pour la musique de Black Panther 2. Il avait déjà composé la bande originale du premier film pour laquelle il a gagné un Oscar et rempile pour la suite.

Goransson a déclaré à Variety qu’il composerait la partition de Black Panther : Wakanda Forever et qu’il avait commencé à avoir des conversations avec Ryan Coogler. « Je commence [à travailler sur] des idées conceptuelles et j’ai des conversations avec Ryan, » confie-t-il.

Dans une interview précédente accordée à Slashfilm, Goransson a discuté de son processus créatif concernant Black Panther. Il était important que la musique du film soit enracinée dans la musique africaine.

« La chose la plus importante pour moi et Ryan [Coogler] dans la création de la musique de ce film était d’avoir la partition enracinée dans la musique africaine traditionnelle », a expliqué Göransson. « C’était la chose la plus importante. En fait, je suis allé en Afrique de l’Ouest juste après avoir lu le script. J’ai dit à Ryan : « La seule façon pour moi de marquer ce film est d’aller en Afrique, de faire mes recherches et de m’immerger dans la culture. »

Il a poursuivi: « C’était incroyable. Ce fut une telle expérience », a-t-il partagé. « J’ai été tellement ému par ça. Mais après l’avoir vu, j’ai tout de suite compris que pour que je puisse vraiment faire fonctionner la musique, je devais utiliser cette musique traditionnelle africaine et tous ces instruments, mais je devais aussi mettre les éléments de ce balayage cinématographique de l’orchestre et aussi la production hip-hop moderne. La partie la plus difficile était donc de trouver comment insuffler cette musique africaine traditionnelle avec un orchestre, tout en la gardant. »

Black Panther 2 Wakanda Forever est actuellement en tournage. La sortie est prévue pour le mois de juillet 2022.

Source : Variety / Crédit ©DR/Marvel