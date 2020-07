Ennio Moricone : Mort d’un compositeur de légende

Le célèbre compositeur de films de cinéma, Ennio Moricone, est mort à l’âge de 91 ans.

Une légende s’est éteinte. Le grand compositeur italien Ennio Morricone, à qui l’on doit 500 musiques de film, est mort à l’âge de 91 ans. Le maestro italien est mort dans une clinique romaine des suites d’une chute. Il s’était brisé le fémur il y a quelques jours, écrit l’agence de presse ANSA.

Il « s’est éteint à l’aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi », a annoncé dans un communiqué l’avocat et ami de la famille Giorgio Assumma, cité par les médias italiens. Il est resté « pleinement lucide et d’une grande dignité jusqu’au dernier moment », affirme le communiqué.

Né à Rome en 1928, trompettiste de formation comme son père, diplômé en composition et direction d’orchestre, Ennio Morricone se destinait au départ à la musique contemporaine et participait au groupe d’improvisation Nuova Consonanza. Mais, faute de succès, il s’était orienté à la fin des années 1950 vers une carrière d’arrangeur de variété pour la télévision et la radio.

Il s’est ensuite tourné vers les musiques de film. En 1961 il compose sa première bande originale pour le film Il Federale (Mission ultra-secrète en VF) de Luciano Salce avant que Sergio Leone, qu’il connaissait depuis le collège, le choisisse pour écrire la musique de Pour une poignée de dollars (1964). Suivront Le Bon, la Brute et le Truand (1966) puis Il était une fois dans l’Ouest (1968).

Moriconne aura composé pour tous les genres de films et pour des réalisateurs divers, d’origines différentes. Parmi eux on compte Dario Argento, Mauro Bolognini, Giuseppe Tornatore, Brian de Palma, John Huston, John Boorman, Terrence Malick, Bernardo Bertolucci ou encore Henri Verneuil (Le clan des Siciliens).

En 2015, il compose la bande originale du film Les Huit Salopards de Quentin Tarantino, qui lui vaut son premier Oscar à l’âge de 87 ans. Huit an plus tôt, lors de la 79e édition des Oscars, Hollywood lui avait décerné un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Source : ANSA / Crédit ©DR