Avengers Doomsday : Marvel a « fait une erreur » selon Famke Janssen

Famke Janssen estime que Marvel a « fait une erreur » en ne la faisant pas revenir pour Avengers Doomsday.

Alors que le compte à rebours pour Avengers: Doomsday de Marvel se poursuit, Famke Janssen ne retrouvera pas ses anciens camarades mutants.

L’actrice, qui a incarné Jean Grey/Phoenix dans la franchise X-Men, a récemment déclaré que Marvel Studios avait « fait une erreur » en ne la rappelant pas pour le prochain film alors même que plusieurs de ses anciens partenaires font leur retour.

« Je suis tellement nulle pour garder des secrets que je dis toujours à tout le monde que je suis la pire actrice au monde », a-t-elle confié à Nerdtropolis. « Tout se lit sur mon visage. On le devine immédiatement. »

Janssen a ajouté, au sujet du fait que le MCU l’a écartée : « Je pense qu’ils ont fait une erreur, mais bon, qui suis-je ? Je ne suis qu’une petite personne qui pense cela. »

Bien qu’elle n’ait reçu aucune invitation apparente de la part de Marvel, Janssen a affirmé qu’elle gardait en elle une part du Phénix et qu’elle était prête pour un nouveau volet. « Oh, oui. Je suis prête. Je suis prête à vous montrer le Phénix, un Phénix très sombre », a-t-elle déclaré.

En novembre, Janssen a révélé qu’elle n’avait « jamais, au grand jamais » été contactée par Disney au sujet d’une éventuelle reprise de son rôle pour un futur projet du MCU.

« À chaque fois que je donne une interview, le sujet est abordé. C’est intéressant », a-t-elle déclaré à *Entertainment Weekly*. « Je ne réalisais pas que ce rôle avait pris une telle importance. C’est un sujet qui revient dans toutes mes interviews et, parmi tout ce que je dis, c’est souvent la seule chose qui finit par être publiée. »

Janssen a ajouté : « Je devrais sans doute être flattée que ce personnage ait autant marqué le public. Cela fait si longtemps, mais c’est agréable de voir qu’on parle encore d’elle. Je suis certaine qu’à chaque nouveau film qu’ils prépareront… la question reviendra sur le tapis. »

La dernière apparition de Famke Janssen dans le rôle de Jean Grey remonte à X-Men : Days of Future Past sorti en 2014.

Ses partenaires de la franchise Patrick Stewart (Professeur X), Ian McKellen (Magnéto), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclope), Alan Cumming (Diablo) et Kelsey Grammer (Le Fauve) ont tous signé pour reprendre leurs rôles respectifs dans Avengers Doomsday.

Alors Janssen a-t-elle vraiment été mise de côté pour le film ou est-ce une ruse pour ne pas gâcher la surprise ? Réponse le 16 décembre 2026 dans les salles de cinéma.

Source : EW / Crédit ©Fox/Disney