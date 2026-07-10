American Horror Story saison 13 : Date de lancement et titre

La saison 13 de l’anthologie American Horror Story dévoile sa date de lancement et un nouveau titre.

Préparez-vous, fans d’American Horror Story, la série va enfin faire son retour, presque deux ans et demi après la fin de la saison 12. De nouvelles frayeurs (et un casting prestigieux) débarquent sur FX et Disney+ cet automne. La nouvelle saison de la série, sobrement intitulée « American Horror Story: 13 », sera officiellement lancée le jeudi 24 septembre, a annoncé la chaîne cette semaine. Ce titre ne donne donc aucun indice sur la nature ou le thème de cette nouvelle saison.

En octobre dernier, Ryan Murphy a annoncé que la distribution prestigieuse de la treizième saison marquerait le retour de Jessica Lange, figure emblématique d’AHS. Elle sera entourée d’une pléiade de collaborateurs habituels de Murphy, notamment Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Frances Conroy, Ariana Grande, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe et Leslie Grossman.

Avec un tel casting, les fans espèrent un retour aux personnages de Coven (et Apocalypse) mais pour le moment, rien n’a été confirmé (même si c’est fortement probable). On attend de voir si Jessica Lange reprendra son rôle mythique de Fiona Goode.

Le retour de Lange dans l’univers de American Horror Story est une belle surprise pour les fans qui l’espéraient depuis des années. Elle est sans conteste le nom le plus marquant de cette liste ayant propulsé l’anthologie d’horreur sur le devant de la scène grâce à des rôles très appréciés du public, tels que Constance Langdon dans la saison 1 (Murder House), Sœur Jude dans la saison 2 (Asylum) et Fiona Goode dans la saison 3 (Coven).

Elle a fait sa dernière apparition en tant qu’actrice régulière de la série en incarnant Elsa Mars dans la saison 4 (Freak Show). Puis Lange a ravi les fans en reprenant le rôle de Constance le temps d’un épisode de la saison 8 (Apocalypse), qui a officiellement fusionné les univers et les personnages de Murder House et de Coven.

Ariana Grande constitue un autre ajout surprenant au casting de American Horror Story, car elle n’est apparue dans aucune des saisons précédentes. Cela dit, ce n’est pas sa première collaboration avec Ryan Murphy : elle a en effet incarné Chanel n° 2 dans la série au destin écourtée devenue culte, Scream Queens.

Comme dit auparavant, les rumeurs annoncent un retour à l’univers des sorcières de Coven. Il faudra être patient pour avoir plus d’informations sur cette nouvelle saison de American Horror Story.

Crédit ©FX