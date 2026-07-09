Dune Troisième Partie : Nouvelle bande-annonce pour la conclusion

Nouvelle bande-annonce pour le film Dune Troisième Partie avec Timothée Chalamet et Zendaya.

Un nouveau trailer pour la troisième et dernière partie de la Saga Dune réalisée par Denis Villeneuve a été posté cette semaine.

Comme on peut le voir au début de la bande-annonce, Chani (Zendaya) est en colère contre Paul Atréides (Timothée Chalamet), qui lui avait « promis » de ne jamais « accepter le pouvoir » en [son] nom. Duncan Idaho, joué par Jason Momoa, fait remarquer que le Lisan al-Gaib a « conquis la galaxie » et « détruit des milliers de mondes ».

Lorsque Paul lui-même lui demande ce qu’il en pense, Idaho répond : « rien ne pourra vous racheter ». Il pense qu’il est au-delà de toute rédemption.

On peut également voir la princesse Irulan (Florence Pugh) et Scytale (Robert Pattinson) discuter des motivations de ce dernier en faveur d’un « changement de régime », ce qu’Irulan interprète comme l’assassinat de Paul. « Idiot », lance-t-elle au méchant blond incarné par Pattinson. « Vous signez notre mort. »

On aperçoit également Alia Atréides (Anya Taylor-Joy), couverte de sang et en train de hurler, ainsi que les jumeaux de Paul et Chani, tenus par leurs parents. La séquence se termine par Chani invoquant un ver des sables.

Javier Bardem sera aussi de retour dans ce dernier volet. Isaach de Bankolé est également au casting dans le rôle de Farok.

Notez que les enfants de Paul et Chani seront aussi présents. Nakoa-Wolf Momoa (vrai fils de Jason Momoa) a été choisi pour incarner Leto II Atreides, tandis qu’Ida Brooke incarnera sa sœur jumelle, Ghanima Atreides.

Dune Troisième Partie est annoncé pour une sortie le 17 décembre 2026.

Dune Troisième Partie – Bande-annonce VF

Dune Troisième Partie – Bande-annonce VOST