Star Wars IX l’ascension de Skywalker : 5 bons conseils pour éviter d’être spoilé !

Les bons conseils du Cerveau pour éviter les spoilers sur Star Wars IX l’ascension de Skywalker

Star Wars IX l’ascension de Skywalker, conclusion de la saga relancée par JJ Abrams est sorti hier mercredi 18 décembre. A partir du moment où les projections vont commencer, Internet, et surtout les réseaux sociaux vont devenir un champ de mines pour tous ceux qui veulent éviter les spoilers. Même la vie réelle peut devenir dangereuse si vous avez des amis et des collègues qui sont tout aussi fans de Star Wars que vous.

Le Cerveau vous donne donc quelques conseils pour éviter tout spoilers avant d’aller voir le film si attendu de J.J Abrams.

1) Devenir ermite

La solution la plus extrême est de rester enfermer chez soi, sans sortir, sans allumer la télévision, ni la radio, et encore moins se connecter à internet. En un mot, se transformer en ermite jusqu’au moment où vous irez au cinéma, gros casque avec la musique à fond sur les oreilles. Il manquerait plus que vous entendiez un fan commenter une scène à la sortie de la séance précédente. Et si vous avez vraiment envie de tenter le diable et vous balader aux côtés de personnes l’ayant déjà vu, vous pouvez toujours vous fabriquer un Sensory deprivator à la Ted Mosby.

2) Ne pas cliquer sur les liens et articles mentionnant le film

Oui, cela paraît évident, mais certains n’ont pas encore compris que le meilleur moyen d’être spoiler sur Star Wars est de lire un article sur Star Wars, surtout après la sortie du film. Ne vous fiez pas à la mention “sans spoilers” ( sauf celle du Cerveau qui lui ne révèle pas des trucs promis), si vous êtes hypersensibles aux spoilers, beaucoup ont une définition normale du mot spoiler et ne vont pas hésiter à dire que y’a des batailles au sabre laser et des robots qui parlent dans le film. (oops, pardon).

3) Faire le ménage dans sa liste d’amis et de pages suivies

Le Cerveau ne vous demande pas de supprimer les gens, simplement de les ranger dans une catégorie que vous ne verrez pas leurs publications jusqu’au moment où vous voyez le film. Aussi bien sur Twitter que sur Facebook, faire un petit tri sélectif ne pourra que vous aider à éviter toute mention du film, et donc les spoilers et dérapages éventuels.

4) Utiliser les divers outils pour bloquer le mot clef Star Wars

Google Chrome possède un add-on qui permet de bloquer les spoilers de Star Wars. Plusieurs add-on sur tumblr, facebook et twitter existent aussi où on peut black-lister certains mots clefs. N’hésiter pas à ajouter Star Wars, Force, Luke, Jedi, Lightsaber, et autres mots du jargon star warsien et les personnages et acteurs de la saga. Il ne manquerait plus que quelqu’un écrive “Oh mince, machin meurt !”*, et toutes les précautions ne serviront à rien.

5) Allez voir le film, tout simplement si vraiment le spoiler vous fait peur

Dès la sortie du boulot ou de l’école, filez au cinéma le plus proche, et aller voir le film. Personne peut vous spoiler ce que vous savez déjà. N’hésitez-pas à réserver votre place en ligne. Et soyez cool, évitez-vous même de spoiler vos copains qui n’ont pas pu encore le voir.

Crédit photos : ©lucasfilm /DR