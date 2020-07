Glee : L’hommage émouvant de Heather Morris à Naya Rivera

Heather Morris rend un hommage poignant à son amie et ex co-star de Glee, Naya Rivera.

C’était l’hommage que tous les fans de la série Glee attendaient. Heather Morris, qui incarnait Brittany S. Pierce, le grand amour de Santana Lopez dans la série musicale Glee, s’est enfin exprimée sur les réseaux sociaux après la confirmation du décès de Naya Rivera.

Le couple que Naya Rivera et Heather Morris formait à l’écran fut l’un des plus adorés des fans de la série. « Brittana » a aidé beaucoup de jeunes filles dans la découverte de leur sexualité et a apporté beaucoup de joie.

C’est un hommage très émouvant qu’elle a fait à Naya Rivera avec qui elle partageait une amitié très proche dans la vraie vie. Elle a notamment posté des photos de Josey, le fils de Rivera, avec ses propres enfants.

« Nous avons commencé comme les amies les plus proches, puis comme toutes les nouvelles choses, nous sommes passées par une phase difficile. Cependant, nous nous sommes restées proches l’une de l’autre et avons créé la plus belle amitié construite sur l’amour et la compréhension, » a écrit Morris.

« La dernière fois que j’ai eu la chance de te voir en personne, j’avais laissé des oranges à l’extérieur de notre maison pour que tu les prennes. Je voulais te dire bonjour par la fenêtre, mais mon téléphone n’a pas sonné lorsque tu m’as appelée (…), donc à la place, toi et Josey m’avez laissés deux plantes succulentes à notre porte en guise de remerciement. J’ai planté ces plantes succulentes et je les regarde tous les jours et je pense à toi. »

Morris a poursuivi en disant qu’elle continuait d’écouter l’EP de Rivera « en boucle » et qu’elle « avait toujours souhaité que le monde en sache plus » sur la voix de Rivera. Elle a continué à partager comment les deux étaient toujours en contact, que ce soit Rivera envoyant des vidéos sur SnapChat ou partageant des recettes. « Tu m’as envoyé plus de 5 douzaines de vidéos SnapChat lorsque toi et Josey vous vous réveilliez le matin et je m’en veux de n’en avoir pas gardé un. Tu as toujours partagé des recettes et j’admirais ton amour pour la nourriture », a-t-elle déclaré.

La star de Glee a aussi confiée que le coronavirus les a empêché de passer Pâques ensemble, ce qui est un jour férié qu’elles « ont juré » de passer ensemble chaque année. « Tu es et sera toujours l’être humain le plus fort et le plus résilient que je connaisse, et j’ai juré de l’emporter avec moi tout en continuant à vivre ma vie. »

Morris a expliqué que Rivera lui avait enseigné « des leçons sur le chagrin, sur la beauté et l’équilibre, sur la force, la résilience et sur le fait d’en avoir rien à foutre (mais toujours en quelque sorte respectueux) ». Elle a ajouté : « Pourtant, la leçon la plus importante que j’ai apprise de toi a été d’être une amie constante et aimante. Tu étais la première à prendre des nouvelles, la première à poser des questions, la première à écouter … tu as chéri notre amitié et je n’ai jamais pris cela pour acquis. »

« Nous ne prenions jamais de photos ensemble parce que nous détestions prendre des photos mutuellement … notre relation signifiait plus que des preuves. J’ai d’innombrables photos de nos bébés qui jouent, parce que nous partagions ce genre de fierté et de joie », a-t-elle poursuivi. « Alors je montre au monde des photos de nos petits gaffeur pour toi, parce que je sais que cela signifiait plus que tout et ils me rappellent toi et moi. »

Après la disparition de Naya, Heather a demandé aux autorités si elle pouvait les aider dans les recherches pour la retrouver.

Cet hommage de Morris fait suite aux nombreux témoignages des autres membres de la série ainsi que les créateurs.

Ryan Dorsey, l’ex mari de Rivera et père de son enfant, ne s’est pas encore publiquement exprimé sur cette mort tragique mais selon une source de EW, il « dort à peine » et même s’il n’était plus avec Naya, « c’est la même de Josey, il a besoin de sa maman ».

« Ryan ne peut pas imaginer élever Josey sans Naya. C’est la situation la plus dévastatrice », dit la source à propos de Dorsey, qui a été marie à Rivera de 2014 à 2018.

Selon TMZ, Ryan Dorsey s’est rendu au Lac Piru où Rivera a disparu et a rejoint la famille de l’actrice dans l’eau.

Source : THR, EW, TMZ / Crédit ©DR et Fox