Glee : Le corps de Naya Rivera aurait été retrouvé

Un corps a été retrouvé dans le lac où Naya Rivera a disparu. Il n’a pas encore été identifié.

C’est une nouvelle tragique qui est tombée ce lundi soir. Un corps a été retrouvé dans le lac où Naya Rivera a disparu mercredi dernier. Pour le moment, les autorités ne l’ont pas encore identifié mais il est fort probable que ce soit malheureusement le corps de l’actrice de Glee.

« Un corps a été retrouvé au lac Piru ce matin », a tweeté le bureau du shérif du comté de Ventura. « La récupération est en cours. Une conférence de presse aura lieu à 14 heures au bord du lac. »

Rivera a disparu le 8 juillet dernier après avoir embarqué sur le lac Piru sur un bateau ponton loué avec son fils Josey, 4 ans. Le garçon a été retrouvé endormi seul par des plaisanciers qui ont appelé les autorités aux autorités. Josey a dit à la police que sa mère est allée dans le lac mais n’est jamais revenue.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020