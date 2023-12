Deadpool 3 : Wade et Dogpool en image ; Connexions à Loki et aux Quatre Fantastiques (photos de tournage)

De nouvelles photos de Deadpool 3 révèlent des liens avec la série Loki et Les Quatre Fantastiques. Plus première image officielle de Wade et Dogpool.

Chaque jour, depuis la reprise du tournage de Deadpool 3, de nouvelles images font surface, donnant un nouvel aperçu du film qui semble de plus en plus en lien avec le reste de l’univers Marvel.

Le compte CanWeGetSomeToast a publié des images sur les réseaux sociaux révélant un acteur sur le plateau habillé comme l’un des Minute Men du TVA de la série Loki. Il semble ainsi que le TVA aura un rôle dans le film et confirmera son importance dans le MCU à grande échelle.

Une autre image offre un premier aperçu du méchant des X-Men, Toad, basé sur son apparition dans le film X-Men de 2000, dans le Fantasticar des Quatre Fantastiques avec un autre personnage non divulgué.

First look at the new TVA Minute Men from the set of ‘DEADPOOL 3’. pic.twitter.com/z24Gak9Oz2

First look at Toad from the Original X-Men on set for ‘DEADPOOL 3’.

He seems to be riding in the Fantastic Four’s Fantasticar. pic.twitter.com/H6x0tNOLLn

