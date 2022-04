Batman Autopsie : Une série audio internationale autour de Batman sur Spotify

Spotify, Warner et DC comics lancent une série audio Batman autopsie adaptée en français, et partout dans le monde dans 9 langues

Le podcast a le vent en poupe mais pas que… Alors que les émissions pop-culture consacrées aux univers de super-héros DC fleurissent ces dernières années sur les plate-formes de podcast, voici que Warner DC et Spotify se réunissent pour offrir une série audio consacrée à Batman.

Une série audio originale, Batman Autopsie, produite par Spotify, Warner Bros. et DC Comics dont le lancement se fera le 3 mai prochain. Batman Autopsie ou Batman unburied en anglais sera disponible dans 9 marchés dans le monde, adapté du scénario originel américain de David S Goyer (Blade, Fondation, Batman Begins…).

Chaque Adaptation, aux États-Unis, au Brésil, en France, en Allemagne, en Inde, en Indonésie, en Italie, au Japon et au Mexique, mettra en avant des talents et des équipes de production locaux, et les scénarios adaptés sont spécifiquement conçus pour refléter la culture et la langue tout en restant fidèle à l’histoire principale.

En France, c’est le réalisateur Douglas Attal qui a pris les rennes de la série audio sur le scénario de David S Goyer. En France, Dali Benssalah interprète Bruce Wayne, aux côtés de nombreux autres personnages.

Batman Autopsie est un thriller psychologique qui emmènera les auditeurs dans un nouveau voyage au plus profond de l’esprit de Bruce Wayne, ponctué par de nombreux rebondissements et mettant en scène un certain nombre de super-méchants classiques de Batman. Lorsque les auditeurs rencontrent Bruce Wayne, il est médecin légiste, travaillant dans les entrailles de l’hôpital de Gotham et chargé d’examiner les victimes du Moissonneur, un horrible tueur en série s’attaquant aux citoyens de Gotham. Non seulement Wayne devra faire face à ses propres démons, mais il devra également les surmonter pour sauver les citoyens de Gotham dans la peau de son alter ego Batman.

La bande-annonce française est disponible et à écouter dès maintenant sur Spotify. La série sera à découvrir en intégralité sur Spotify dès le mois prochain.

Crédit photos : ©Warner/DC /Spotify