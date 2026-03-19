Euphoria saison 3 : Zendaya est « enthousiaste » pour la saison finale

Zendaya tease la troisième et dernière saison de la série de HBO Euphoria.

Zendaya est clairement très occupée ces derniers temps. Non seulement elle sera à l’affiche de trois superproductions hollywoodiennes à sortir plus tard cette année (Dune Troisième Partie, Spider-Man Brand New Day et L’Odyssée), mais elle est aussi en pleine promotion de son film The Drama avec Robert Pattinson qui sort début avril, et sera également à l’affiche de la troisième et dernière saison de la série de HBO Euphoria.

Depuis la fin de la saison 2 en 2022, les fans sont impatients de voir ce qui se passe avec Rue et les autres personnages de cette série plus que controversée. Dans une nouvelle interview à Variety, Zendaya s’est confiée sur la dernière saison qui fut intense à tourner.

« J’ai fait en quatre mois ce que je fais d’habitude en huit mois. C’était comme essayer de tourner huit épisodes d’un coup. Le temps a filé à toute vitesse. » Elle s’est aussi dite « enthousiaste » à propos de la série après avoir « vu un petit extrait » de la nouvelle saison, ajoutant : « J’espère que ce sera une réussite. »

La saison 3 d’Euphoria comportera un saut dans le temps qui verra le retour des personnages principaux désormais adultes : Nate (Jacob Elordi), Cassie (Sydney Sweeney), Maddie (Alexa Demie), Lexie (Maude Apatow), Jules (Hunter Schafer), Elliot (Dominic Fike) et Rue (Zendaya), menant des vies séparées en tant qu’adultes, ce qui a probablement permis que le tournage ait lieu simultanément.

Les propos de Zendaya font écho à ceux de son collègue Jacob Elordi qui a également révélé ne pas connaître grand-chose de la saison, hormis ses propres scènes. « Chacun tourne sur des intrigues différentes », a-t-il confié à Variety en octobre. « Je ne sais pas ce que font les autres. Mon intrigue était vraiment très personnelle. On ne sait rien des autres. C’est comme un dossier du FBI. C’est donc génial, car je vais pouvoir découvrir la série comme tout le monde, en tant que fan, ce que je n’avais jamais pu faire auparavant. Je suis vraiment impatient. »

Colman Domingo, dans le rôle d’Ali, le coach de sobriété de Rue, et Martha Kelly, dans celui de Laurie, la trafiquante de drogue de Rue qui l’envoie au Mexique pour rembourser sa dette, seront également de retour dans la saison 3 d’Euphoria.

Euphoria revient le 12 avril sur HBO Max. La bande-annonce est à voir ici.

Source : Variety / Crédit ©HBO