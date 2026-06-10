Doctor Who : Le spécial Noël 2026 annulé ; Russell T. Davis quitte la série

L’épisode spécial de Noël de Doctor Who est annulé alors que Russell T Davies et la société Bad Wolf quittent la série de science-fiction de la BBC.

Voilà une nouvelle majeure qui va chambouler le Whoniverse et attrister les fans.

La BBC a annulé l’épisode spécial de Noël de Doctor Who, tandis que le showrunner Russell T Davies et la société de production Bad Wolf quittent la série culte de science-fiction.

Dans un communiqué publié mercredi, la BBC a reconnu que cette nouvelle serait « décevante pour les fans », après avoir promis l’an dernier la diffusion d’un épisode spécial « spectaculaire » en 2026.

Les épisodes spéciaux de Noël/fêtes de fin d’année sont une véritable institution au Royaume-Uni et Doctor Who fait partie des séries cultes anglaises qui en offre régulièrement.

Le départ de Davies et de Bad Wolf, qui avaient signé pour Doctor Who dans le cadre d’un important reboot en 2021, entraînera un appel d’offres concurrentiel pour la série.

Cela signifie que BBC Studios, qui détient les droits de Doctor Who, ou un producteur indépendant, aura l’opportunité de réinventer le Seigneur du Temps tant apprécié.

« Afin d’assurer la pérennité de la série pour les générations futures, et conformément à la Charte et aux Accords de la BBC, cette dernière lancera un appel d’offres concurrentiel pour Doctor Who cette année. Doctor Who demeure un élément essentiel de la programmation de la BBC et cet appel d’offres témoigne de son engagement continu envers la série, garantissant ainsi aux téléspectateurs de continuer à l’apprécier pendant de nombreuses années », a déclaré la BBC dans un communiqué.

Après mûre réflexion, la BBC, Russell T Davies et Bad Wolf ont décidé d’un commun accord de ne pas continuer le développement de l’épisode de Noël de Doctor Who initialement prévu.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous savons qu’elle décevra les fans. Cependant, afin de préparer le terrain pour les saisons à venir, il a été décidé, plutôt que de proposer un épisode spécial ponctuel, d’investir dans l’avenir à long terme de la série. Ainsi, lorsque le TARDIS atterrira à nouveau, ce sera dans toute sa splendeur. »

Parallèlement à la déclaration de la BBC, Davies a publié un message sur Instagram pour faire ses adieux au Docteur après son second passage en tant que showrunner. Il a indiqué à ses abonnés qu’il n’avait pas écrit de scénario pour cet épisode spécial de Noël et qu’« aucun acteur n’avait été approché pour incarner le prochain Docteur ».

La saison 15 s’est conclue sur une note ambiguë, le Docteur de Ncuti Gatwa semblant se régénérer en Rose Tyler (interprétée par Billie Piper), une ancienne compagne du Docteur. On espérait que l’épisode spécial de Noël 2026 permettrait de résoudre certaines intrigues.

Par ailleurs, la BBC a annoncé aujourd’hui la production d’une série animée Doctor Who. Quant à la série The War Between the Land and the Sea (avec Russell Tovey), autre spin-off de Doctor Who produit en partenariat avec Disney, elle ne devrait pas être renouvelée pour une deuxième saison.

Source et Crédit ©BBC