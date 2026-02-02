The Night Manager saison 2 : Un final déchirant qui met la suite en place (spoilers)

Retour sur le final de la saison 2 de The Night Manager, qui se termine de manière déchirante et met les choses en place pour le chapitre final. Spoilers.

Près de dix ans après sa première diffusion en 2016, The Night Manager a conclu sa deuxième saison, attendue depuis longtemps, par deux morts tragiques et une intrigue haletante préparant le terrain pour son ultime chapitre.

Ce thriller d’espionnage de la BBC en association avec Prime Video, adapté des œuvres de John le Carré, a ramené l’agent secret tourmenté Jonathan Pine (Tom Hiddleston) pour ce qui était initialement présenté comme une nouvelle mission au cœur de la Colombie et dans le monde dangereux du jeune trafiquant d’armes Teddy De Santos (Diego Calva).

Mais très vite, la série créée et écrite par David Farr a révélé qu’elle n’était pas aussi indépendante de sa première saison qu’elle voulait le faire croire aux spectateurs.

Le cauchemar de Pine prend vie

Dès l’épisode 3, Jonathan découvre que son ennemi juré de la saison 1, le redoutable trafiquant d’armes Richard Roper (Hugh Laurie), n’est pas mort des mains de ses ennemis comme il le croyait et l’espérait. Roper a en réalité simulé sa mort en faisant chanter l’ancienne collaboratrice de Jonathan, Angela Burr (Olivia Colman), et s’est réfugié dans la jungle colombienne pour préparer son prochain coup.

Il est aidé dans sa tâche par son fils, Teddy, qu’il a eu jeune homme mais qu’il a largement ignoré jusqu’à ce qu’il ait besoin de lui. Teddy, quant à lui, est impatient d’aider ce père qu’il a toujours rêvé de connaître.

L’infiltration de Jonathan dans les affaires de Teddy, sous l’identité d’un homme d’affaires venu de Hong Kong, lui permet de se rapprocher suffisamment du jeune et impétueux chef de gang pour nouer une relation avec lui, une relation ambiguë, mêlant romance et danger.

Finalement, l’affection de Teddy pour Jonathan lui fait comprendre qu’il n’est qu’un pion pour son père, juste un moyen de se refaire une vie. Il n’est qu’un vestige de la jeunesse de Roper et ne sera jamais reconnu comme son fils légitime, contrairement à Danny (Noah Jupe), son fils cadet, qui étudie dans un pensionnat, rongé par le ressentiment envers son père, qu’il croit mort.

Des loyautés qui basculent

Dans l’épisode final, les alliances ont basculé. Roxana (Camila Morrone), l’ancienne informatrice de Jonathan au sein de l’organisation de Teddy, a rejoint le camp de Roper, allant même jusqu’à tenter d’orchestrer l’assassinat de Jonathan. Teddy, quant à lui, a voué une loyauté sans faille à Jonathan, tout en continuant de jouer le rôle du fils dévoué auprès de Roper.

Dans l’espoir de réparer l’erreur d’avoir aidé Roper à simuler sa mort, Angela a également confronté Mayra (Indira Varma), la cheffe du MI-6 qui est de mèche avec Roper. Mais le plan de Jonathan, Teddy et Angela visant à contrecarrer l’acquisition par Roper d’un dispositif à impulsion électromagnétique destiné à plonger l’Amérique du Sud dans le chaos, est déjoué lorsque Roper découvre les sentiments de Teddy pour Jonathan.

L’embuscade qu’ils avaient préparée se retourne contre eux, et Roper finit par abattre Teddy d’une balle dans la tête pour sa trahison. Un geste violent rappelant combien Roper est un homme abject sans cœur.

Mise en place du dernier chapitre

Jonathan parvient à s’enfuir, bien que blessé, ensanglanté et anéanti par la perte de son partenaire (dans tous les sens du terme). Ce qu’il ignore, c’est qu’Angela a également été abattue devant sa jeune fille, lors de la dernière tentative de Roper et Mayra pour éliminer les témoins gênants.

La série a vraiment trouvé la parade pour relancer l’histoire de Jonathan, Teddy étant la clé de cette réussite. La mort du personnage, qui était sur une pente de rédemption, est vraiment triste à la fin de la saison. On avait fini par s’attacher à ce personnage qui ne cherchait que l’approbation et l’amour de son père. Un père cruel qui n’en avait en réalité rien à faire de lui.

Cependant, cette mort est un déclencheur nécessaire afin de préparer le chapitre final de la trilogie. En effet, The Night Manager reviendra pour une troisième et dernière saison et devrait mettre un terme au combat mortel entre Jonathan Pine et Richard Roper.

Les deux premières saisons de The Night Manager sont disponibles sur Prime Video.

