Dune Troisième Partie : Première bande-annonce pour le dernier film de la franchise

Première bande-annonce pour Dune Troisième Partie, dernier volet de la saga épique de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet et Zendaya.

Après les affiches, qui donnaient un premier aperçu de Robert Pattinson dans son personnage, la première bande-annonce de Dune Troisième Partie est enfin disponible.

La bande-annonce du troisième volet, qui se déroule 17 ans après les événements de Dune : Deuxième Partie, s’ouvre sur Chani (Zendaya) demandant à Paul (Chalamet) : « Si nous avons une fille, comment l’appellera-t-on ? » Il lui répond alors Ghanima et si c’est un garçon, dit-elle, ils devraient l’appeler Leto, en hommage au duc Leto Atréides, le père de Paul, « pour qu’il ait la sagesse de son grand-père ».

Puis, au milieu de scènes de combat féroce, on aperçoit Scytale, le personnage incarné par Pattinson, avec sa coupe de cheveux blond platine rasée de près.

Paul, lui aussi avec une coupe courte, court jusqu’au sommet d’un piédestal, dominant une foule immense en liesse. On le voit ensuite affronter un adversaire dans le désert. « Je n’ai pas peur de mourir », dit-il en voix off, une dague à la main, « mais je ne dois pas mourir maintenant. » Dans la dernière séquence, Chani se prépare mentalement et court vers un adversaire invisible.

Timothée Chalamet reprendra le rôle de l’empereur tourmenté Paul Atréides, avec Zendaya de retour dans le rôle de Chani, dont le destin tragique est au cœur du point culminant de l’histoire. Le rôle de Florence Pugh en tant que princesse Irulan devrait également être considérablement élargi et Rebecca Ferguson devrait reprendre son rôle de Lady Jessica. Jason Momoa (Duncan Idaho) et Anya Taylor-Joy (Alia Atreides) devraient aussi être de retour. Isaach de Bankolé est également au casting dans le rôle de Farok.

Notez que les enfants de Paul et Chani seront aussi présents. Nakoa-Wolf Momoa (vrai fils de Jason Momoa) a été choisi pour incarner Leto II Atreides, tandis qu’Ida Brooke incarnera sa sœur jumelle, Ghanima Atreides.

Dune Troisième Partie est annoncé pour une sortie le 17 décembre 2026.

Dune Troisième Partie – Bande-annonce officielle VF

Dune Troisième Partie – Bande-annonce officielle VOST

Crédit ©Warner Bros