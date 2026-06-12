The Last of Us saison 3 : Peter Sarsgaard rejoint la série dans un rôle clé

Peter Sarsgaard rejoint la saison 3 de The Last Of Us alors que la série HBO est en pause dans son tournage.

Peter Sarsgaard (Presumed Innocent, DTF St Louis) rejoint la distribution de la saison 3 de la série post-apocalyptique à succès de HBO, The Last of Us, dans un rôle récurrent. Il incarnera un nouveau personnage absent du jeu vidéo de Naughty Dog dont la série est adaptée : Amon, l’un des chefs des Séraphites.

L’annonce de l’arrivée de Sarsgaard au casting intervient alors que le tournage de The Last of Us est en pause. Cette interruption, prévue pour durer environ un mois, coïncide avec la Coupe du Monde de la FIFA.

Vancouver, où est tournée la série, est l’une des villes hôtes de la compétition, qui captive l’attention du monde entier pendant un mois tous les quatre ans, tout en perturbant la vie quotidienne, notamment les tournages en extérieur, dans les villes concernées.

Après cette interruption, le tournage devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année pour une première en 2027. La saison 3 est susceptible d’être la dernière de The Last Of Us, mais rien n’est confirmé pour le moment.

La saison 3 se concentrera sur Abby, interprétée par Kaitlyn Dever. Cette nouvelle saison suivra son périple de trois jours à travers un Seattle post-apocalyptique, retraçant les événements qui l’ont amenée à croiser le chemin d’Ellie (Bella Ramsey) et de Joel (Pedro Pascal).

La saison devrait également explorer le conflit qui oppose deux factions rivales à Seattle : le Front de libération de Washington (WLF), un groupe militarisé, et les Séraphites, une organisation sectaire qui cherche à prendre le contrôle de la ville.

Pour l’anecdote, ce sera une mimi-réunion entre Saarsgard et Dever qui ont joué dans la mini-série Dopesick sur Hulu/Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Getty Images