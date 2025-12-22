L’odyssée : Premier trailer de l’épopée de Christopher Nolan

Découvrez la bande-annonce du film L’odyssée, épopée de Christopher Nolan avec Matt Damon et Tom Holland.

La première bande-annonce du film de Christopher Nolan, adaptation de L’Odyssée d’Homère, est enfin là ! Matt Damon incarne ici Ulysse, roi d’Ithaque, ramenant ses soldats chez eux après la guerre de Troie.

On aperçoit à peine un monstre dans la bande-annonce, mais selon le poème qui se déroule aux alentours du VIIIe siècle avant notre ère, il affronte le Cyclope Polyphème, les Sirènes, la nymphe Calypso et la déesse magicienne Circé dans les océans déchaînés.

De ce que montre la bande-annonce le film semble mettre l’accent sur l’océan et les naufrages.

On aperçoit aussi Tom Holland dans le rôle de Télémaque, le fils d’Ulysse, et Anne Hathaway dans celui de Pénélope, l’épouse d’Ulysse.

Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo et Elliot Page sont également au casting de ce film.

Pour l’anecdote, ce film épique du réalisateur oscarisé d’Oppenheimer a été tourné à l’aide d’une nouvelle technologie IMAX.

L’Odyssée sortira le 17 juillet 2026.

L’Odyssée – Bande-annonce officielle VF

L’Odyssée – Bande-annonce officielle VOST