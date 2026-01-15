Euphoria saison 3 : Date et première bande-annonce

HBO dévoile une date de diffusion ainsi qu’une bande-annonce pour la saison 3 de Euphoria.

Ce n’est pas une hallucination, la saison 3 de Euphoria est bien réelle. L’attente aura été longue pour les fans, mais la saison 3 de Euphoria a enfin une date de diffusion plus de quatre ans après la saison 2. La série reviendra le 12 avril 2026 sur HBO aux Etats-Unis et dès le lendemain sur HBO Max en France à raison d’un épisode par semaine.

En plus de cette date, un premier aperçu a été dévoilé par le diffuseur montrant que même si Rue (Zendaya) tente d’avancer et laisser le négatif derrière elle, son passé finit par la rattraper.

On découvre aussi que Nate (Jacob Elordi) et Cassie (Sydney Sweeney) sont sur le point de se marier et que pas mal des personnages se retrouvent dans des positions difficiles, voire humiliantes.

Créée par Sam Levinson, la saison 3, composée de huit épisodes, fera un saut dans le temps et transportera les personnages d’Euphoria hors du lycée. Elle suivra « un groupe d’amis d’enfance confrontés à la vertu de la foi, à la possibilité de la rédemption et au problème du mal. »

Parmi les acteurs réguliers on retrouve Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye Agbaje et Toby Wallace. Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner et Marsha Gambles font partie des acteurs invités.

Parmi les nouveaux visages célèbres qui font une apparition dans la saison 3, on retrouve Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray et Vinnie Hacker.

Rendez-vous ce printemps sur HBO Max pour la troisième et possiblement dernière saison de Euphoria.

Euphoria saison 3 – Bande-annonce VF

Euphoria saison 3 – Bande-annonce VOST