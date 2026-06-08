The Last of Us saison 3 : Tournage interrompu à cause de la Coupe du Monde ?

Le tournage de la saison 3 de The Last of Us serait interrompu en raison des perturbations liées à la Coupe du Monde.

La production de la troisième saison de The Last of Us est suspendue pour un mois, selon les registres officiels de production cinématographique et télévisuelle de Colombie-Britannique.

La série, tournée à Vancouver au Canada sous le pseudonyme de « Calm Current », est répertoriée dans le répertoire de production de Colombie-Britannique comme étant en pause du 1er au 28 juin 2026.

Aucune déclaration officielle n’a été publiée par HBO ni par l’équipe de production concernant cet arrêt. Des sources du secteur évoquent des perturbations d’horaire dues aux matchs de la Coupe du monde de football qui se dérouleront prochainement dans la région de Vancouver comme principale raison de cette interruption.

Le tournage de la saison 3 a débuté le 2 mars et devait initialement se poursuivre sans interruption jusqu’au 27 novembre. Cette pause constitue la première interruption significative d’un calendrier de tournage qui devait se dérouler sans interruption.

Lorsque le tournage reprendra, la saison 3 se concentrera sur Abby, interprétée par Kaitlyn Dever. Cette nouvelle saison suivra son périple de trois jours à travers un Seattle post-apocalyptique, retraçant les événements qui l’ont amenée à croiser le chemin d’Ellie (Bella Ramsey) et de Joel (Pedro Pascal).

La saison devrait également explorer le conflit qui oppose deux factions rivales à Seattle : le Front de libération de Washington (WLF), un groupe militarisé, et les Séraphites, une organisation sectaire qui cherche à prendre le contrôle de la ville.

Parmi les nouveaux venus au casting, on retrouve Kyriana Kratter dans le rôle de Lev, une adolescente Séraphite, et Michelle Mao dans celui de Yara, la sœur de Lev.

The Last of Us a débuté comme une franchise de jeux vidéo développée par Naughty Dog, le premier opus étant sorti en 2013.

Depuis, la série s’est étendue aux comics, aux remasters et à l’adaptation HBO, qui a rencontré un franc succès dès sa sortie.

On attend de voir comment cette pause dans la production retardera la diffusion l’an prochain.

Source : SR / Crédit ©HBO