Spider-Man Brand New Day : Peter Parker esseulé dans la première bande-annonce

Découvrez la première bande-annonce de Spider-Man Brand New Day avec Peter Parker qui passe une mauvaise journée.

Après plusieurs semaines d’attente, une première bande-annonce pour Spider-Man Brand New Day est enfin disponible. Et comme on peut le voir, Peter aura quelques épreuves à passer, non seulement avec ses capacités de Spider-Man mais aussi dans sa vie avec ses amis qui ne savent plus qui il est.

Le synopsis est le suivant : « Quatre ans se sont écoulés depuis les événements de No Way Home, et Peter est désormais un adulte vivant seul, s’étant volontairement effacé de la vie et des souvenirs de ceux qu’il aime. Luttant contre le crime dans un New York qui ne le reconnaît plus, il se consacre entièrement à la protection de sa ville – Spider-Man à plein temps – mais à mesure que les exigences s’intensifient, la pression provoque une évolution physique surprenante qui menace son existence, tandis qu’un nouveau mode opératoire criminel étrange donne naissance à l’une des menaces les plus redoutables qu’il ait jamais affrontées. »

Comme le révèle la bande-annonce, « Parfois, Spider-Man doit prendre des décisions difficiles, même si cela brise le cœur de Peter Parker. » On peut voir que MJ a un nouvel homme dans sa vie, ce qui bien évidemment est triste pour Peter qui est très seul.

Quant à l’action, même s’ils se battent entre eux, Spider-Man et Frank Castle semblent être du même camp, mais ont clairement des méthodes différentes de prendre les choses en mains. On aperçoit aussi brièvement Michael Mando dans le rôle de Scorpion.

Et pour régler son problème de ses capacités qui s’affaiblissent, Peter rend visite à Bruce Banner qui lui aussi ne se souvient plus de lui.

Tom Holland incarne Spider-Man et Zendaya reprend son rôle de MJ. Sadie Sink rejoint également la distribution dans un rôle encore tenu secret. John Bernthal est le Punisher et Mark Ruffalo est Bruce Banner. On retrouve également au casting Jacob Batalon, Tramell Tillman et Michael Mando.

Réalisé par Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), le film est produit par Amy Pascal et Kevin Feige, le patron de Marvel Studios.

Spider-Man Brand New Day sort le 29 juillet 2026.

Spider-Man Brand New Day – Bande-annonce officielle VF

Spider-Man Brand New Day – Bande-annonce officielle VOST