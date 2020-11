Cyberpunk 2077 : disponible sur PS4 Pro et PS5

Une nouvelle vidéo de Cyberpunk 2077, révèle un graphisme haut de game, qui va ravir les incontournables de la PS4 Pro et PS5.

Après les Xbox One X et Xbox Séries X, CD Projeckt RED le studio polonais a dévoilé dans une nouvelle bande-annonce le gameplay de Cyberpunk 2077, sur PS4 et PS5 disponible le 10 décembre.

Une nouvelle séquence de six minutes plonge les fans dans l’univers de Cyberpunk 2077. La vidéo met en scène V et Jackie faisant réparer leur voiture avant d’être pris pour cible dans une fusillade. Il est intéressant de constater que MaxTac, est désigné comme la force de police spécialisée dans le traitement des personnes atteintes de cyberpsychose.

Les images s’enchaînent, laissant transparaître la beauté des graphismes rendus sur PS4 Pro et PS5. On peut y voir un réel travail, avec une nette amélioration et un éclairage beaucoup plus dynamique.

Attention, s’il est mentionné que l’on peut voir du gameplay sur PS5, il ne s’agit en réalité que de la version PS4 rétrocompatible. La véritable version perfectionnée pour la PS5 n’arrivera qu’en 2022, comme pour la version Xbox Séries. Si vous êtes détenteur du jeu sur PS4 ou Xbox One, vous pourrez l’upgrader gratuitement lors de la transition vers les consoles dernières générations. Vous pourrez ainsi comparer Cyberpunk 2077 dans cette nouvelle ère qui se distingue par des textures et des lumières plus poussées.

Cela permet de comparer le renforcement des technologies d’une console à une autre. Un argument important de vente pour la dernière RPG de CD Projekt lorsqu’elle sera enfin en vente dans les magasins le 10 décembre.

Cyberpunk 2077 : la version Playstation